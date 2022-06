Adriano Panzironi a processo per esercizio abusivo della professione medica

di Manuela 26 Giugno 2022

Adriano Panzironi, il guru della Dieta Life 120, ritorna a processo: archiviata l’accusa per truffa (il giudice aveva archiviato il processo in quanto gli integratori da lui venduti non avevano “caratteristiche non conformi a quanto indicato”), adesso andrà a processo per l’accusa di esercizio abusivo della professione medica.

Ma adesso si torna di nuovo in tribunale: questa volta si sono costituiti come parte civile l’Ordine dei medici del Lazio (ricordiamo che era stato denunciato anche dall’associazione dei diabetologi), l’Ordine dei giornalisti in quanto Panzironi tecnicamente sarebbe un giornalista scientifico, l’Ordine dei biologi e anche l’Associazione panificatori di Confcommercio.

Tuttavia pare che in aula si siano presentati anche tanti suoi sostenitori, tutti convinti di essere stati guariti dalle più svariate patologie grazie al suo metodo. Nel frattempo, nonostante Panzironi sia stato multato per i suoi programmi TV e nonostante in passato il suo canale fosse stato chiuso dall’Agcom, ecco che continua a fare pubblicità al suo metodo e ai suoi prodotti, con uno stuolo di 70mila seguaci.

Ricordiamo che Panzironi consiglia uno “stile di vita” con una dieta iperproteica, dove i carboidrati e gli alimenti raffinati vengono lasciati da parte, utilizzando carne, pesce e uova. Ovviamente il tutto deve essere corredato degli appositi integratori Life 120, ideati e venduti da Panzironi e dal fratello.