Adriano Panzironi apre il primo negozio ad Aprilia, il 29 agosto, nonostante tutto

Come previsto, Adriano Panzironi apre il suo primo negozio Life 120 ad Aprilia. L’inaugurazione si terrà sabato 29 agosto e durerà ben sette ore. E questo nonostante tutte le polemiche, le inchieste e le denunce che Panzironi si porta appresso.

In precedenza Panzironi aveva annunciato di voler aprire uno spaccio ad Aprilia, ma non solo: questo sarà solo il primo di molti visto che il progetto vuole aprirne un centinaio in tutta Italia nel giro di tre anni. Il guru della dieta Life 120 ha spiegato che l’inaugurazione sarà così lunga a causa delle numerose prenotazioni e delle norme anti diffusione Coronavirus che bisogna rispettare: era l’unico modo per accontentare tutti. Questo ad Aprilia sarà solamente il primo dei negozi Life 120 a vedere la luce: se tutto andrà come previsto, ne verranno aperti altri quattro a gennaio a Roma e cento in tutta Italia entro i prossimi tre anni.

E tutto ciò avverrà mentre l’ideatore della dieta senza carboidrati e base di integratori (ovviamente da lui stesso ideati e venduti) si porta dietro l’accusa di abuso della professione medica intentata dall’Ordine dei Medici tramite la procura di Roma (il processo dovrebbe prendere il via a ottobre) e il contenzioso con l’Agcom che chiede la chiusura dei canali televisivi (storia lunga e complessa: l’Agcom aveva bloccato il programma Il cerca salute in quanto reo di diffondere fake news durante la pandemia e il lockdown, solo che poi il Consiglio di Stato aveva revocato lo stop per evitare perdite economiche, pur permanendo il divieto di diffondere bufale e notizie false).

Ma cosa si troverà in vendita nei negozi Life 120? Ovviamente gli integratori e prodotti alimentari promossi dalla dieta a prezzi equivalenti a quelli dell’ecommerce. Con tanto di personale preso dalle liste degli Angeli Life 120.