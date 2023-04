Alain Ducasse apre il suo primo ristorante gourmet a Roma presso il Romeo Hotel

di Manuela Chimera 19 Aprile 2023

Ci siamo: finalmente Alain Ducasse farà il suo debutto a Roma. Lo chef “pluristellato” (nel 2022 vantava ben 14 Stelle Michelin) aprirà il suo primo ristorante romano. E lo farà presso il nuovo Romeo Hotel (se il nome vi è noto è perché forse già conoscete il suo omonimo a cinque stelle a Napoli, quello che affaccia proprio sul Golfo e che vanta il ristorante Il Comandante, una stella Michelin con lo chef Salvatore Bianco).

Alain Ducasse sbarca a Roma

Dopo essersi dedicato a un chiosco di hamburger e al ristorante Admo a Parigi (quest’ultimo aperto insieme ad Albert Adrià), ecco che Alain Ducasse ha scelto Roma come prossima location del suo nuovo ristorante, il tutto all’interno dell’hotel RomeoRoma.

Non affannatevi a cercare questo hotel perché l’inaugurazione avverrà solamente fra qualche mese: se tutto andrà come previsto e non ci saranno intoppi di sorta, ecco che il RomeoRoma, hotel cinque stelle vicino a Piazza del Popolo, aprirà i battenti. Ma non solo: la cucina del suo ristorante sarà nelle mani di Alain Ducasse.

Il RomeoRoma aprirà proprio nel centro storico, a inizio di via di Ripetta, vicinissimo a Piazza del Popolo. Curiosamente, il nuovo hotel con il ristorante di Alain Ducasse aprirà a meno di 400 metri da dove a giugno verrà inaugurato un Bulgari Hotel, quest’ultimo corredato di Ristorante – Niko Romito. Insomma, si preannuncia una sfida “stellare” in zona.

Per qualche strano motivo, Alain Ducasse e il suo gruppo (attualmente composto da 34 ristoranti e 9 bar in tre continenti, di cui 20 hanno minimo una Stella Michelin e due hanno tre stelle, il Louis XV a Monaco e il The Dorchester a Londra) finora avevano brillato per la loro assenza a Roma. Cosa a cui, a quanto pare, stanno per rimediare.

Purtroppo ancora non si sa nulla del menu romano di Alain Ducasse: probabilmente man mano che ci avvicineremo all’inaugurazione, qualche indiscrezione sui piatti e le ricette che potremo trovare nel menu salteranno di sicuro fuori.

Qualcosina di più, invece, si sa nel nuovo hotel RomeoRoma dell’imprenditore Alfredo Romeo. Esattamente come successo con l’omonimo in Campania, l’albergo è stato progettato dallo studio Zaha Hadid (quello di Napoli, invece, era targato Kenzo Tange). L’hotel avrà 74 stanze e suite tutte diverse. Inoltre saranno presenti un cortile aperto di 2mila metri quadrati, con tanto di piscina sia interna che esterna, una lounge, un rooftop bar, una spa e uno spazio wellness.

Oltre al ristorante di fine dining di chef Ducasse, poi, sarà presente anche un secondo ristorante con un menu più tradizionale. Per celebrare la collaborazione, poi, a maggio Alain Ducasse firmerà una cena a quattro mani a Napoli insieme allo chef Salvatore Bianco de Il Comandante.