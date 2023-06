Aldi, Antipasto Parma Dop Igp di Regione che vai: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 8 Giugno 2023

È stato pubblicato anche un altro richiamo sul sito di Aldi dopo quelli relativi alla Fontina DOP di Regione Che Vai, al Prosciutto cotto di Freschi per te e al Prosciutto cotto alta qualità Il Tagliere del Re: sono stati ritirati dal commercio, infatti, alcuni lotti dell’Antipasto Parma Dop Igp di Regione che vai a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella di questi ultimi giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli eseguiti.

Aldi, Antipasto Parma Dop Igp di Regione che vai: richiamo per Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Antipasto Parma Dop Igp 100g (Antipasto Prosciutto di Parma Dop – Coppa di Parma Igp – Salame Felino Igp), mentre il marchio del prodotto è Regione che vai. Sull’avviso di richiamo non è indicato né il codice dello stabilimento di produzione, né il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, mentre il nome del produttore e fornitore è Brendolan Service S.rl. (non è indicata la sede dello stabilimento di produzione).

Sull’avviso di richiamo, inoltre, non sono indicati nello specifico i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo in quanto sono stati ritirati dagli scaffali tutti i prodotti che presentavano i termini minimi di conservazione del 16 luglio 2023 e del 18 luglio 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 100 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Listeria monocytogenes. L’avviso di richiama specifica che la possibile presenza di questo batterio è stata rilevata a seguito di analisi effettuate in autocontrollo da parte della stessa Aldi.

Aldi ha anche rivelato che il prodotto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 6 giugno 2023. A seguito del richiamo, la vendita di tali lotti è stata subito bloccata.

Ovviamente nelle avvertenze Aldi esorta i consumatori che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione (fare riferimento al tempo minimo di conservazione dei lotti) di non consumarli se già presenti in casa, bensì di riportarli presso una qualsiasi filiale Aldi. Qui potrà essere chiesto il rimborso anche senza esibizione dello scontrino di acquisto.

Per eventuali richieste di chiarimento è poi possibile contattare il Servizio Clienti Aldi telefonando al numero verde +39 800 370 370, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Aldi si scusa poi per i disagi arrecati.