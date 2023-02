Aldi, Prosciutto cotto di Freschi per te: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 17 Febbraio 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito di Aldi, dopo quelli relativi all’Insalata di patate con olio e aceto di Good Choice, al

Mix insalata alla mediterranea e Mix colazione di Happy Harvest e alle Tazze termiche Crofton: è stato richiamato un singolo lotto del Prosciutto cotto di Freschi per te a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella di questi ultimi due giorni.

Aldi, Prosciutto cotto di Freschi per te: richiamo per soia

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Prosciutto cotto scelto 500g, mentre il marchio del prodotto è Freschi per te. Sull’avviso di richiamo non è presente il marchio di identificazione dello stabilimento produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L225049. L’avviso di richiamo non indica la data di scadenza o termine di conservazione del numero di lotto in questione, ma specifica che il lotto coinvolto è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 14 febbraio 2023, giorno in cui la vendita è stata tempestivamente bloccata.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente per la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. L’avviso di richiamo specifica che il ritiro è avvenuto a scopo precauzionale e che è stato Aldi stesso a predisporlo.

Viene poi specificato che da analisi effettuate in autocontrollo da parte di Aldi è stata rilevata la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta in questo lotto. Per tale motivo il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione non deve assolutamente essere consumato dai soggetti allergici alla soia.

Tuttavia, se il prodotto è già stato acquistato e presente in casa, ecco che può essere restituito in una qualsiasi filiale Aldi, indipendentemente dal punto vendita di acquisto iniziale. Inoltre verrà concesso un rimborso, anche senza presentazione dello scontrino di acquisto.

Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile contattare il Servizio Clienti Aldi telefonando al numero +39 800 370 370, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Aldi si scusa poi per il disagio.

Una settimana fa Aldi aveva annunciato anche il richiamo di un lotto del Prosciutto cotto alta qualità de Il Tagliere del Re, sempre a causa di un rischio allergeni, cioè la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. Inoltre ricordiamo che anche sul sito Salute.gov sono stati ritirati diversi lotti del Prosciutto cotto Sapor di Cascina, La Bottega del Gusto e Motta, sempre a causa della presenza di soia non dichiarata in etichetta.