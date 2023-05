Aldi, Fontina DOP di Regione Che Vai: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 10 Maggio 2023

Ancora un richiamo sul sito di Aldi dopo quelli relativi al Prosciutto cotto di Freschi per te, al Prosciutto cotto alta qualità Il Tagliere del Re e all’Insalata di patate con olio e aceto di Good Choice: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto della Fontina DOP di Regione Che Vai a causa di un rischio microbiologico. Sull’avviso di richiamo vero e proprio e sul sito non sono presenti né la data dei controlli effettivi, né quella della pubblicazione dell’allerta sul sito.

Aldi, Fontina DOP di Regione Che Vai: richiamo per Escherichia coli STEC

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Fontina DOP 250g, mentre il marchio del prodotto è Regione Che Vai. Il nome del fornitore, invece, è Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop. A.r.l. Sull’avviso di richiamo non sono indicati né il marchio di identificazione dello stabilimento di produzione, né l’indirizzo esatto del produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto è quello indicato con il codice CO66105626, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 9 maggio 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza di Escherichia coli STEC. Per tale motivo il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione non deve essere consumato.

Nell’avviso di richiamo viene specificato che il richiamo del lotto è avvenuto in via precauzionale sia da parte del fornitore (Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop. A.r.l.), sia da parte di Aldi. A seguito di un controllo, infatti, è stata rilevata la possibile presenza di Escherichia coli STEC.

Il numero di lotto sopra indicato è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 9 maggio 2023. La vendita del prodotto, a seguito del richiamo, è stata tempestivamente bloccata. Il prodotto potrà essere restituito in tutte le filiali Aldi per poter procedere con il rimborso (che verrà concesso anche in caso di mancata esibizione dello scontrino di acquisto).

Per eventuali info e richieste di chiarimento, i consumatori possono contattare il Servizio Clienti Aldi telefonando al numero +39 800 370 370, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.20 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14. Aldi si scusa poi per il disagio arrecato ai clienti.

