Aldi, Prosciutto cotto alta qualità Il Tagliere del Re: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 6 Febbraio 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Aldi dopo quelli relativi all’Insalata di patate con olio e aceto di Good Choice, al Mix insalata alla mediterranea e Mix colazione di Happy Harvest e alle Tazze termiche Crofton: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Prosciutto cotto di alta qualità de Il Tagliere del Re a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta risale agli ultimi giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non viene indicata la data effettiva dei controlli.

Aldi, Prosciutto cotto alta qualità Il Tagliere del Re: richiamo per soia

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Prosciutto cotto Alta Qualità 750g a marchio Il Tagliere del Re. Sull’avviso di richiamo non sono indicate ulteriori informazioni in merito al nome del produttore, alla sede dello stabilimento produttore o al marchio di identificazione dello stabilimento produttore.

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è quello indicato con L2225139, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 21 febbraio 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla forma intera di prosciutto da 750 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta. Nell’avviso di richiamo viene specificato che l’anomalia si è evidenziata a seguito di analisi di autocontrollo effettuate da parte di Aldi stessa. Le analisi hanno registrato la presenza dell’allergene soia non dichiarato in etichetta.

Per questo motivo, tutti i consumatori allergici alla soia sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione. Nell’avviso di richiamo viene anche specificato il fatto che, il prodotto coinvolto, anzi, il lotto coinvolto, è stato in vendita in tutte le filiali Aldi fino al giorno 3 febbraio 2023. Quando ci si è accorti del problema, la vendita del prodotto è stata subito bloccata e il lotto in questione rimosso dagli scaffali.

Aldi specifica anche che chi avesse già acquistato il prodotto, può restituirlo in un qualsiasi punto vendita Aldi, indipendentemente da quale è stato il punto vendita di acquisto originario. Inoltre il rimborso verrà concesso anche senza presentazione dello scontrino di acquisto.

Per ulteriori richieste di chiarimento, è poi possibile contattare il Servizio Clienti di Aldi telefonando al numero +39 800 370 370, nei seguenti orari:

dal lunedì al venderdì, dalle ore 8.30 alle ore 17

sabato, dalle ore 8 alle ore 14

Aldi si scusa poi per il disagio arrecato ai clienti.