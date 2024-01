Altroconsumo ha svelato la classifica dei supermercati preferiti dai consumatori

Un altro giorno, un’altra occhiata alle classifiche di Altroconsumo. Dopo avere curiosato nei podi a tema prettamente natalizio, che hanno svelato i migliori panettoni e pandori da supermercato, diamo dunque un’occhiata a quali sono i supermercati preferiti dai consumatori.

L’associazione ha di fatto preso in esame le insegne nazionali, locali, quelle che operano nella dimensione della rete e anche i discount, valutando ognuna di queste in base al prezzo, alla soddisfazione per i prodotti, al comfort e all’ampiezza della gamma disponibile e infine, per ultimo ma certo non per importanza, a quel grande e obbligatorio spartiacque che è qualità generale della merce a marchio proprio. Numeri alla mano, Altroconsumo ha intervistato oltre 9500 soci e redatto una classifica che parla chiaro: quali sono, dunque, i supermercati preferiti dagli abitanti dello Stivale?

La classifica dei supermercati Altroconsumo: un’occhiata al podio

Un’ultima precisazione, prima di buttarci nella cosiddetta “ciccia”: Altroconsumo ha di fatto redatto quattro differenti classifiche, organizzate secondo le “classi di peso” dei supermercati presi in esame. Abbiamo, in altre parole, una lista dedicata agli ipermercati, una per i discount, una per le insegne locali e infine una dedicata all’online.

Cominciamo dai pesi massimi – gli ipermercati o supermercati con risonanza nazionale, tanto per intenderci. Al terzo posto assoluto troviamo Coop, con un punteggio complessivo di 75. La medaglia d’argento, invece, è stata assegnata a due marchi: si tratta di Ipercoop/Coop&Coop e NaturaSì, con quest’ultimo che brilla per il suo primo posto assoluto nelle rasparenza dei prezzi, Qualità dei prodotti a marchio del supermercato, Tempi di attesa alla cassa, Qualità dei prodotti acquistati e Qualità della carne. Il punteggio di Altroconsumo, in questi due casi, è di 78.

Il primo posto assoluto per questa particolare categoria è (ancora una volta) Esselunga, che la spunta sugli inseguitori con un punteggio totale di 79.

Apriamo, dunque, il capitolo discount: in questa classe di peso, sempre più importante considerando la congiuntura economica avversa, troviamo al terzo posto Prix con un punteggio di 75 e poi due insegne a cui è stata assegnata ex-aequo la medaglia d’oro – Aldi ed Eurospin, entrambe con 76 punti.

Curiosa la classifica che Altroconsumo ha dedicato ai supermercati discount: il gradino più basso del podio è condiviso da addirittura tre marchi – Lando, Mega e Pewex – con 76 punti; mentre la medaglia d’argento è stata consegnata a Tosano (78 punti) e quella d’oro a supermercati a marchio Dem, presente tra Roma e Frosinone (79 punti).

Chiude la rassegna la lista dei supermercati online, dove troviamo vecchie conoscenze – Esselunga, 78 punti; e Coop, 77 – occupare le prime due posizioni. È tuttavia interessante, in questo contesto, valutare soprattutto la rilevazione di Altroconsumo secondo cui la spesa online non sembri proprio decollare nelle preferenze dei consumatori: quasi otto intervistati su dieci, infatti, non hanno mai utilizzato questo servizio.