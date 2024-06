Anche Iginio Massari segue il trend del senza lattosio: la sua nuova linea dedicata

Anche il pasticciere classico per antonomasia, Iginio Massari si adatta ai tempi e segue il trend dei prodotti senza lattosio. Tramite il proprio profilo Instagram ha presentato lui stesso – canuto e in casacca bianca come sempre – una nuova linea di dolci, assaggiandole per dimostrarne la commestibilità. Nel caso qualcuno avesse dubbi in merito.

La febbre Massari dilaga e si espande sempre più, al punto che vorremmo sapere cosa il Maestro mangi a colazione per reggere tali ritmi: e i pop up store in giro per l’Italia, e il nuovo gelato d’Alta Pasticceria, e la presenza fissa a Bake Off Italia, e i dolci per il supermercato, e la Legge Massari. Ora, pure le proposte lactose free. E tutto questo tra il 2023 e ora. Iginio, rallenta che ci fai preoccupare.

Iginio e i suoi nuovi dolci senza lattosio

Tutte torte da forno classiche ma rivisitate per essere senza lattosio: ecco in cosa consiste la proposta di Iginio Massari. Non creazioni ad hoc bensì i suoi dolci di sempre in una nuova veste, così che davvero tutti i fedeli ora possano goderne. Frolle, confetture e glasse: la vetrina tra il moderno e il retro del Maestro è la stessa identica di prima: solamente l’etichetta vi suggerirà la novità.

O meglio, l’ennesima novità… sì perché tutto il lattosio tolto dalle ultime torte lo metterà nel gelato monogusto alla crema pasticciera, lanciato poche ore or sono.

Quali torte e dove trovarle

Davanti a lui, sul bancone del laboratorio, ci sono otto torte squadrate, ma ne presenta dettagliatamente solamente due: la sbrisolona senza lattosio e la crostata senza lattosio con confettura. Sullo shop c’è già anche la torta di nocciole. Le descrive con il suo solito linguaggio voluttuoso e suadente: “dal profilo rustico e dalla consistenza friabile, grazie alla farina di mais e alle mandorle grezze dal taglio al coltello grossolano e irregolare, la Sbrisolona senza lattosio restituisce al palato lo stesso sapore ricco e persistente della versione tradizionale”.

Continua, sulla crostata: “Semplice e deliziosa, la Crostata senza lattosio racchiude ed esalta tutto il gusto naturale dell’albicocca, in equilibrio tra dolcezza e acidità. La base di frolla Milano, arricchita con semi di baccelli di vaniglia e scorza di limone grattugiata, racchiude una vellutata confettura, per un perfetto bilanciamento di sapori, aromi e consistenze“. Urca. Le torte senza lattosio non saranno ovunque né disponibili sin da subito: ora sono sullo shop online, e da settimana prossima anche nelle pasticcerie e nei pop up store.

Un Massari in trend

Un Massari come dicevamo lanciatissimo ovunque, nella gdo e nel proprio laboratorio, seguendo trend caldissimi pur rimanendo comunque nel classico: prima, appunto, il gelato monogusto che abbraccia una moda fortissima in questa estate 2024 e che moltissimi grandi brand stanno adottando. Ora, il senza lattosio: una tendenza sempre più urgente (che ha conquistato persino un terzo posto nella nostra classifica panettoni 2023), ma decisamente più semplice da realizzare con stile rispetto al “vegano” o al “senza glutine”.