Antica Pizzeria da Michele raddoppia in Spagna e apre una sede a Badalona

di Manuela Chimera 6 Luglio 2023

Così come confermato anche sul sito Micheleintheworld, ecco l’Antica Pizzeria da Michele ha deciso di raddoppiare la sua presenza in Spagna aprendo una seconda filiale a Badalona, cittadina vicinissima a Barcellona. Se siete in zona, l’indirizzo è quello di Carrer de la Pietat 7, proprio nel centro storico di Badalona, assai vicino alla Calle del Mar.

Cosa si sa del nuovo locale di Antica Pizzeria da Michele in Spagna?

Il ristorante appare moderno e antico insieme, abbellito da storiche fotografie della famiglia Condurro. Con 40 coperti a disposizione e aperta dal mercoledì alla domenica, dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 23, ecco che il menu di questo locale spagnolo ripropone le pizze presenti anche nel ristorante di Forcella.

Si tratta di gusti tradizionali come la margherita, la marinata e la cosacca, a cui si aggiungono altre pizze tradizionali, ma rispettando anche i gusti preferiti dagli spagnoli. Inoltre il menu propone anche antipasti, piatti e dolci tipici della tradizione napoletana, senza dimenticare bevande, amaro e caffè.

Francesco De Luca, AD de l’Antica Pizzeria da Michele in the world (ricordiamo che la famiglia Condurro, nel 2012, ha deciso di esportare il loro progetto italiano in tutto il mondo, ideando Da Michele in the World), ha spiegato che la sede di Badalona riesce a conciliare il loro desiderio di contemporaneità con lo stile vintage tipico dei loro celebri tavoli in marmo bianco, praticamente presenti in quasi tutte le loro aperture.

Luciano Sasso ha poi rivelato che sono sicurissimi che il quartiere e la gente di Badalona in generale saranno felici di averli lì. Durante i mesi in cui erano al lavoro per aprire il ristorante ecco che le persone, incuriosite, si avvicinavano al cantiere in ogni momento, chiedendo quando avrebbero aperto. Il loro scopo attuale è quello di fidelizzare gradualmente tutte le persone che li visitano in modo da renderli clienti abituali.

Breve recap delle sedi italiane dell’Antica Pizzeria da Michele in Italia (è prevista, poi, anche un’apertura in centro a Bergamo):

Napoli

Salerno

Aversa

Roma Flaminia

Roma Eur

Roma Tuscolana

Firenze

Milano

Verona

Bologna

Palermo

Lecce

Crotone

Trieste

Genova

Torino

Bari

Taranto

E qui, invece, ci sono le sedi all’estero dell’Antica Pizzeria da Michele in the World, inclusa la new entry di Badalona: