Antica Pizzeria da Michele aprirà un locale in centro a Bergamo

di Luca Venturino 19 Aprile 2023

Ormai ci siamo abituati a trovarlo un po’ in tutto il mondo, il leggendario marchio napoletano dell’Antica Pizzeria da Michele: Manchester, dove lo scorso dicembre aprì la sua terza sede in quel d’Oltremanica; a Gedda, Arabia Saudita, anche qui terzo approdo avvenuto lo scorso marzo; e appena una manciata di mesi fa la prima incursione in Olanda, e più precisamente ancora ad Amsterdam. Ben più numerose, tuttavia, sono le aperture ormai disseminate un po’ tutto lo Stivale, dall’ombra della Mole Antonelliana di Torino – dove, per di più, ha da poco aperto una seconda sede dedicata solamente all’asporto e al delivery – fino all’assolato lungomare di Crotone: la prossima “puntata” pare però che si terrà nel cuore del distretto padano, nel pieno centro di Bergamo.

Antica Pizzeria da Michele e il nuovo locale a Bergamo: tutti i dettagli

Stando a quanto riportato dai colleghi dell’Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII – ossia dove andrà ad apparire la nuova sede di Antica Pizzeria da Michele – sono già apparse le pubblicità in vetrina, ma non ci sono ancora informazioni precise circa l’eventuale data di apertura o altri dettagli. Persino il profilo di Instagram ufficiale del marchio, spesso e volentieri utilizzato per comunicare e annunciare le nuove aperture in giro per il mondo, si è rivelato avaro di informazioni.

Quel che è certo è che con questa nuova apertura nel pieno centro cittadino di Bergamo conferma ancora una volta – manco ce ne fosse bisogno, che i fatti in questi casi sono ben più eloquenti delle parole – la piena felicità dell’intuizione di declinare l’azienda di famiglia a un franchising internazionale di grande successo.

Antica Pizzeria da Michele all over the world, dicevamo; con il primo approdo nel lontano Paese del Sol Levante, in quel di Tokyo, per poi dare il via a una serie che potremmo tranquillamente definire inesauribile di aperture e nuovi locali che ha “esportato” il menu tradizionale, con margherita e marinara che fanno da grandi protagoniste, a fare la conoscenza del palato dei golosi degli Sati Uniti, dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Regno Unito e un po’ di tutto il nostro caro e vecchio Stivale.

Fondata nell’ormai lontano 1970 da Michele Condurro, noto maestro pizzaiolo del tempo, l’Antica Pizzeria è diventata celebre anche grazie alla sua apparizione come set cinematografico di “Mangia Prega Ama” con la star del cinema Julia Roberts; e nell’immediato futuro sarà pronta a fare provare le sue pizze anche ai residenti di Bergamo.