di Manuela 1 Settembre 2021

Birra Peroni ha presentato una nuova special edition tutta dedicata alla Nazionale Italiana di calcio, vincitrice degli Europei 2021. Con lo slogan “Siamo così orgogliosi di voi che anche noi ci siamo tinti d’azzurro”, Peroni ha voluto omaggiare in questo modo gli Azzurri.

Non certo una sorpresa visto che Birra Peroni è anche sponsor ufficiale delle Nazionali Italiane di Calcio. Questa special edition è stata consegnata da Francesca Bandelli, Direttore Marketing e Innovazione di Peroni, direttamente nelle mani dei calciatori, tecnici e rappresentati FIGC Campioni d’Europa.

L’evento celebrativo si è tenuto a Coverciano due giorni fa, il 30 agosto. Per l’occasione, la Peroni con packaging azzurro è stata presentata con un’apposita confezione celebrativa e con il claim “Indiscutibilmente campioni d’Europa”. Inoltre è anche stato un modo per ricordare che la partnership fra Peroni e la Nazionale Italiana di Calcio continuerà anche per tutto il 2022.

Comunque sia, Birra Peroni non è stata certo la prima azienda a dedicare un’edizione speciale per la vittoria dell’Italia agli Europei 2021: anche Coca Cola aveva lanciato la special edition dedicata alla Nazionale Italiana di calcio. Con buona pace di Cristiano Ronaldo e della sua avversione per le bevande zuccherate.

Inoltre Eataly Roma aveva proposto per l’occasione i panini dedicati all’Italia e agli avversari di turno, con ingredienti che ricordavano proprio i Paesi coinvolti nelle partite.