Buoni spesa: sconto del 15% per i supermercati Esselunga sui voucher del Governo

Per quanto riguarda i buoni spesa, i supermercati Esselunga proporranno uno sconto del 15% sui voucher del Governo. Anche Esselunga ha deciso di accogliere l’invito che il premier Giuseppe Conte ha rivolto alla GDO sabato sera. Se ricordate, oltre a istituire i buoni spesa per le famiglie in difficoltà (starà ai Comuni distribuire i soldi messi in preventivo), aveva anche chiesto alla GDO di dare un sostegno materiale al progetto.

Esselunga, in un momento di grave crisi e di difficoltà di tutta l’Italia, ha deciso di dare un contributo concreto per aiutare soprattutto la fascia di popolazione più debole, quella che è stata più colpita dalla crisi e che, a causa dello stop del lavoro, sta cominciando ad avere difficoltà economiche nel fare la spesa per mancanza di liquidità. Per questo motivo l’azienda non si è limitata a proporre un sconto, fra l’altro del 15% contro il 10% di Conad, del 10% dei supermercati del Gruppo Vegè e del 10% dei supermercati MD.

Esselunga ha deciso anche di implementare altre migliorie: