Capsule e cialde di Trombetta Arabica: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 24 Dicembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli al Salame Milano La Bottega del Gusto, alle Alici marinate dolci sott’olio di Eredi Panico e al Salame Milano Il Tagliere del Re: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti delle Capsule e cialde di Trombetta Arabica, commercializzate con vari marchi (Consilia, Sun e Zio D’America) a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 23 dicembre 2022, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle del 19 dicembre 2022.

Capsule e cialde di Trombetta Arabica: richiamo per ocratossina

In tutti i richiami, il nome del produttore è sempre Caffè Trombetta Spa, con sede dello stabilimento in via dei Castelli Romani 132 a Pomezia, provincia di Roma. Questi sono i numeri di lotto, le denominazioni di vendita esatte e i marchi dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Capsula DG Consilia Espresso Arabica 16x7g, marchio del prodotto Consilia (il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Sun soc. cons. a r.l.): numeri dei lotti di produzione 01ND02B e 01ND03B, quelli con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2-3 febbraio 2024 e unità di vendita rappresentata dalle capsule da 112 grammi

Capsule Trombetta Arabica 10×5,5g espresso, marchio del prodotto Trombetta (il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Caffè Trombetta SpA): numero del lotto di produzione 02AD07B, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 febbraio 2024 e unità di vendita rappresentata dalle capsule da 55 grammi

Capsule compatibili Espresso Arabica 10×5,5g, marchio del prodotto Zio D'America (il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lo Zio d'America): numero del lotto di produzione 01CD07B, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 febbraio 2024 e unità di vendita rappresentata dalle capsule da 55 grammi

Capsule compatibili Espresso Arabica 50×5,5g, marchio del prodotto Zio D'America (il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Lo Zio d'America): numero di lotto 02CD05B, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 5 febbraio 2024 e unità di vendita rappresentata dalle capsule da 275 grammi

Cialda Consilia Espresso Arabica 18x7g, marchio del prodotto Consilia (il nome o ragione sociale dell'OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Sun soc. cons. a r.l.): numero del lotto di produzione 01DD04B, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 4 febbraio 2024 e unità di vendita rappresentata dalle cialde da 126 grammi

Il motivo del richiamo è sempre lo stesso, un rischio chimico causato da possibili valori di ocratossina che superano i limiti consentiti dalla legge. Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione non devono consumarli, bensì devono riportarli presso il punto vendita di acquisto.