Salame Milano Il Tagliere del Re: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 21 Dicembre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Alici marinate in vaschette sott’olio di Artigiana Sud, alle Alici marinate in vaschette sott’olio di Opramolla Mario Eredi e al Pecorino stagionato al tartufo di Deluxe: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Salame Milano Il Tagliere del Re a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 21 dicembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 20 dicembre 2022.

Salame Milano Il Tagliere del Re: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salame Milano 350g, il marchio del prodotto è Il Tagliere del Re e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Aldi S.r.l. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 32 L CE, mentre il nome del produttore è E. Ga. S.r.l., con sede dello stabilimento in via Palmiro Togliatti 8 a Melzo, in provincia di Milano.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è L22D259, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 gennaio 2023 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 350 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la possibile presenza di Salmonella (nell’avviso di richiamo non viene specificato di quale ceppo si tratti). Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare assolutamente i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa. Potranno, invece, restituirli in una qualsiasi filiale Aldi, indipendentemente da quale sia stato il punto di vendita di acquisto originario. Il prezzo di vendita verrà rimborsato anche in assenza dello scontrino.

Per eventuali richieste di chiarimento e ulteriori informazioni, i consumatori possono contattare il Servizio Clienti Aldi telefonando al numero +39 800 370 370 da lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

Sempre per rimanere nell’ambito di salumi e insaccati, di recente sono stati anche ritirati lotti del Salame felino di Regione che vai, Salame stagionato di Salumificio Colli e del Salame morbido di SA.MO.

Solitamente tali contaminazioni sono ad opera delle cosiddette “Salmonelle minori”. Queste Salmonelle provocano sintomi gastroenterici come nausea, vomito, dolore addominale e diarrea entro poche ore dall’ingestione dell’alimento contaminato.

Molte volte la sintomatologia si risolve da sola spontaneamente, tuttavia possono comparire sindromi più gravi nei soggetti fragili come bambini, anziani, soggetti immunodepressi o con altre patologie concomitanti.