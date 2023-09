Champagne e Aperol Spritz? Troppo demodè per gli inglesi

di Manuela Chimera 25 Settembre 2023

Per gli inglesi ormai è troppo scontato bere Champagne, Aperol Spritz o anche birra! Secondo un recente sondaggio realizzato da TopRatedCasinos, i consumatori britannici ormai considerano alcune arcinote bevande alcoliche come decisamente “sopravvalutate”. Il problema è che fra queste bevande figura anche la birra. La birra sopravvalutata in Gran Bretagna? Paesi in cui la bevanda a base di luppolo è una sorta di istituzione alcolica? Ma siamo seri?

Quali sono le bevande alcoliche sopravvalutate per gli inglesi?

TopRatedCasinos ha intervistato gli inglesi e ha scoperto che per la maggior parte di costoro lo Champagne è la bevanda più sopravvalutata di tutte. Che c’entri forse il fatto che era la bevanda più costosa e lussuosa fra quelle incluse nel sondaggio? Beh, diciamo che la volpe e l’uva ci insegnano che, talvolta, si disprezza ciò che non si riesce ad avere.

Non sappiamo se sia questo il caso o meno, ma il 51% degli intervistati ha descritto lo Champagne come la bevanda alcolica più sopravvalutata di sempre. Tale opinione sembra aumentare con l’età: gli inglesi over 55 anni hanno maggiori probabilità di considerare lo Champagne come sopravvalutato (raggiungendo quota 60%) rispetto agli inglesi di età compresa fra i 25 e i 34 anni (che si fermano a quota 44%).

Ma gli inglesi non si sono fermati qui. Non hanno avuto da ridire solamente sullo Champagne, anche altri tipi di vino non sono stati esentati dalle loro critiche. Per esempio, circa un terzo degli intervistati, il 29%, ha definito anche il vino rosé come sopravvalutato.

Pure sui cocktail hanno avuto da ridire: l’Espresso Martini e l’Aperol Spritz hanno ottenuto la palma di “cocktail più sopravvalutati” di sempre, con il 40% degli intervistati che concorda sul fatto che entrambi sono ormai superati.

Ma quello che è davvero strano è che 12,5 milioni di inglesi pensano che ormai anche la birra sia sopravvalutata. Cioè, la birra sopravvalutata in un paese in cui i pub sono un’istituzione? Tuttavia è bene specificare che la birra sta in basso nella classifica generale delle bevande alcoliche sopravvalutate.

Un paese dove si pensa a installare degli spillatori self-service negli stadi per evitare le code, dove si gioisce per il ritorno post pandemia del Real Ale Train, il treno “alcolico” che serve pinte i birra ai viaggiatori, davvero considera la birra sopravvalutata? O non è che a far parlare questo gruppo di inglesi sono i prezzi alti raggiunti dalla bevanda a causa dell’inflazione e dei rincari delle materie prime e dell’energia?