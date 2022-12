Chef da 6mila euro cercasi: Cristiano Ronaldo amplia lo staff della sua villa

di Manuela Chimera 28 Dicembre 2022

Ebbene sì, Cristiano Ronaldo è alla ricerca di un nuovo chef. Pare che la sua nuova mega villa in Portogallo abbia bisogno di implementare un po’ lo staff. E fra le figure cercate c’è proprio lo chef, a cui viene garantito uno stipendio minimo di 5.500-6.000 euro al mese. Pronti a portargli il curriculum?

Cristiano Ronaldo cerca chef e maggiordomo

Da un calciatore che prende un jet privato per andare in un ristorante tristellato di Madrid, non ci aspettiamo niente di meno. I fan di Ronaldo sono in attesa di scoprire dove andrà a giocare. Al momento pare che il calciatore stia valutando l’offerta dell’Al-Nassr (ci spiace, ma pare che la birra e torta offertigli dal Blyth Spartans non siano sufficienti, serve più pecunia). Tuttavia non sta certo con le mani in mano.

Ma cosa fare mentre deve decidere dove andare a giocare? Semplice: si occupa della sua nuova e lussuosissima villa in Portogallo, più precisamente a Cascais, nella zona residenziale di Quinta da Marinha (solo solo 40 minuti di distanza da Lisbona). La nuova dimora di Ronaldo e famiglia è costata circa 11 milioni di euro, ma una volta finiti i lavori dovrebbe arrivare sui 30 milioni di euro.

Gli spazi sono suddivisi su tre piani: ampia 3mila metri quadrati, ha tutto ciò di cui Ronaldo e Georgina possono avere bisogno. Per esempio la camera da letto è di 300 metri quadrati (che se ti scordi i calzini sul comò dall’altra parte della stanza è la fine, devi prendere la bicicletta per arrivarci). Il giardino si estende su 544 metri quadrati.

Inoltre la villa è corredata di stanze cinema (notare il plurale), piscina esterna, palestra, piscina in vetro con corridoio sotterraneo che passa sotto la vasca in stile Acquario di Genova, riscaldamento intelligente e anche un garage che può ospitare sino a venti automobili.

Per prendersi cura di cotanta abitazione, è necessario dotarsi di uno staff non indifferente. Ronaldo starebbe cercando quattro aggiunte al team, fra cui anche un maggiordomo e uno chef. Quest’ultimo avrà uno spazio dedicato anche alla preparazione del sushi e avrà uno stipendio base di 6mila euro al mese. Consigliamo agli aspiranti chef di evitare di riempire la dispensa con la Coca Cola o altre bevande similari (ricordate quanto successo in conferenza stampa agli Europei?) e di fornirsi di adeguata scorta di baccalà (pare che a Ronaldo piaccia parecchio, tanto da obbligare gli ex compagni del Manchester United a trovarselo nel menu, volenti o nolenti. Più nolenti a dire il vero, visto che i compagni di squadra all’epoca avevano sonoramente protestato a causa di questa “dittatura del baccalà”).