Conad, Mortadella Bologna Igp di Grandi Salumifici Italiani: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 29 Giugno 2023

Ancora un richiamo, ma questa volta sul sito di Conad dopo quelli relativi al Muesli con more di gelso Verso Natura, al Riso Arborio Verso Natura Bio e ai Pistacchi Conad: è stato infatti richiamato dal commercio un singolo lotto della Mortadella Bologna Igp di Grandi Salumifici Italiani a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 giugno 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è stata indicata la data effettiva dei controlli.

Conad, Mortadella Bologna Igp di Grandi Salumifici Italiani: richiamo per pistacchi

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mortadella Bologna Igp 130g, mentre il marchio del prodotto è Grandi Salumifici Italiani e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è realizzato e commercializzato è Conad. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 848 LCE, mentre il nome del produttore è Grandi Salumifici Italiani S.p.A. Sull’avviso di richiamo non è indicata la sede dello stabilimento produttore.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice 26321049, quello con il codice EAN 8003170053335 e la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 9 luglio 2023. L’unità di vedita è rappresentata dalla confezione in fette da 130 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene pistacchio non dichiarato in etichetta (Conad sottolinea che, comunque sia, il pistacchio è perfettamente visibile sulle fette).

Nelle avvertenze Conad ha spiegato che al fine di scongiurare qualsiasi possibile rischio per la salute umana, i clienti che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione sono invitati a riportarlo presso il punto vendita di acquisto dove si procederà o con la sostituzione con un altro prodotto o con il rimborso.

Va da sé che chi è allergico al pistacchio non deve consumare il numero di lotto sopra indicato del suddetto prodotto (in questi casi di solito il problema è relativo solo a chi è allergico a quel determinato allergene, per tutti gli altri consumatori non allergici al pistacchio non dovrebbero esserci problemi. In effetti Conad specifica che si tratta di un avviso importante rivolto ai clienti allergici al pistacchio. Ma sempre meglio seguire le indicazioni dell’avviso di richiamo, quindi restituzione con rimborso o sostituzione).

Conad si scusa poi con i clienti per gli eventuali disagi arrecati.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio allergeni, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti dei Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini, del Preparato per crema catalana di San Martino e dei Ravioli alla carne di Raviolificio Dei Cas, Casoncelli e Quadrati alla carne di Pastificio Fantasia.