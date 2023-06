Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 14 Giugno 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Preparato per budino al cacao bio di Baule Volante, alla Salsa di tonno e radicchio di Cucina Nostrana e allo Yogurt Oh Mycheesecake bianco e crumble cacao di Granarolo: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti dei Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 giugno 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data dei controlli effettivi è quella del 13 giugno 2023.

Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini: richiamo per anidride solforosa

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Biscotti Frollini – Misto e Biscotti Frollini – Uvetta, mentre il marchio del prodotto è I Fortini – Biscotti Artigianali e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è FVS srl. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è di nuovo FSV srl, quello con la sede dello stabilimento in via della Sipe 10 a Pietrasanta, in provincia di Lucca.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono quelli indicati come:

12823

12923

13023

13123

13223

13323

13523

In tutti i casi la data di scadenza o il termine minimo di conservazione è quello del 30 aprile 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione in scatole da 200 grammi, in scatole da 400 grammi e in sacco di carta da 1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene “anidride solforosa” non indicato in etichetta. Sull’avviso di richiamo, nel settore delle avvertenze non è indicato nulla. Ma in questi casi l’indicazione di solito è di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa.

L’anidride solforosa di solito viene usata come conservante ed è indicata con come E220. Nei soggetti allergici all’anidride solforosa, ecco che pochi minuti dopo l’ingesione possono comparire problemi respiratori anche mortali. Inoltre i solfiti sono capaci di causare sintomi anche in soggetti non asmatici come:

dermatite allergica

orticaria

eritema

ipotensione

dolore addominale

diarrea

shock anafilattico morte

Se siete interessati ad altri richiami per rischio allergeni, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti del Preparato per crema catalana di San Martino, dei Ravioli alla carne di Raviolificio Dei Cas, Casoncelli e Quadrati alla carne di Pastificio Fantasia e della Mortadella di Salumificio F.lli Riva.