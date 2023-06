Preparato per crema catalana di San Martino: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 1 Giugno 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Caffè Arabica di Filicori Zecchini, alla Pancetta tesa salata di Salumificio Bonalumi e al Gorgonzola DOP dolce di Malga Paradiso e Lettere dall’Italia: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Preparato per crema catalana di San Martino a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 31 maggio 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 30 maggio 2023.

Preparato per crema catalana di San Martino: richiamo per lupini e mandorle

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Preparato per crema catalana, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è S. Martino. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Cleca S.p.A., quello con la sede dello stabilimento in viale Dante Alighieri 30 a San Martino dell’Argine, in provincia di Mantova.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con L2302021, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 1 febbraio 2026. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 96 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene lupino e dell’allergene mandorla non dichiarati in etichetta. Nelle avvertenze viene specificato che il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione non è idoneo al consumo da parte dei soggetti allergici al lupino e alle mandorle. Tali consumatori sono dunque invitati a non consumare il numero di lotto in questione, bensì sono pregati di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per chiedere la sostituazione o il rimborso se già acquistato e presente in casa.

