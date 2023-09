Coop, Condimento per insalata di pasta: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 1 Settembre 2023

Ancora un richiamo, ma questa volta è il sito della Coop a pubblicarlo dopo quelli relativi ai Dischetti di mortadella e tarallini Snack & Vai di Casa Modena, al Tomino classico Fior Fiore e alle Amica Chips Ortolana: sono stati, infatti, ritirati dal commercio e dagli scaffali dei supermercati Coop due lotti del Condimento per insalata di pasta a marchio Coop a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella di questi ultimi giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli eseguiti.

Condimento per insalata di pasta Coop: richiamo per frammenti di vetro

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Condimento per insalata di pasta (anche se sul barattolo, come si evince dalla foto, è indicato con il nome di Condimento per insalate di pasta), mentre il marchio del prodotto è Coop, così come anche la denominazione di vendita o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato. Sull’avviso di richiamo non è indicato né il codice dello stabilimento di produzione, né il nome dello stabilimento di produzione o la relativa sede.

I numeri dei lotti coinvolti nel richiamo sono quelli indicati con le sigle:

TF224 MFE173

TF224 MFE177

L’avviso di richiamo non riporta, però, né la data di scadenza o il termine minimo di conservazione dei numeri di lotto interessati dal richiamo, né l’unità di vendita (che è rappresentata, comunque, dal barattolo in vetro). Tuttavia si sa che solamente alcuni punti vendita Coop sono stati interessati dal richiamo.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico. Più precisamente i numeri di lotto sopra indicati potrebbero contenere alcuni frammenti di vetro.

Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione sono pregati di non utilizzarli se già presenti in casa o in dispensa. Dovranno, invece, restituirlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per richiedere il previsto rimborso. Per ulteriori informazioni, poi, è possibile contattare il servizio clienti telefonando al numero verde 800 805 580.

