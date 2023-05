Coop, Dischetti di mortadella e tarallini Snack & Vai di Casa Modena: richiamo per errata etichettatura

di Manuela Chimera 17 Maggio 2023

Ancora un richiamo, ma questa volta sul sito della Coop dopo quelli relativi al Tomino classico Fior Fiore di Coop, alle patatine Amica Chips Ortolana e alle Praline con cioccolato al latte a forma di cuore di Lindt: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dei Dischetti di mortadella e tarallini Snack & Vai di Casa Modena a causa di un errore di etichettatura. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella degli ultimi due giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data esatta dei controlli effettuati.

Coop, Dischetti di mortadella e tarallini di Casa Modena: errore nell’etichettatura

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Dischetti di mortadella e tarallini Snack & Vai, mentre il marchio del prodotto è Casa Modena. Sull’avviso di richiamo in questione non viene indicato il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il marchio di identificazione dello stabilimento produttore e l’indirizzo della sede dello stabilimento o del produttore.

Il numero del lotto interessato dal richiamo è quello indicato con il codice 52L23228 B, messo in vendita solamente in alcuni punti vendita della Coop. Sull’avviso di richiamo non viene indicata la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. E neanche l’unità di vendita.

Il motivo del richiamo è un errore nell’etichettatura. Più precisata sulla confezione del numero di lotto in questione del prodotto oggetto del richiama c’è l’errata indicazione del “Da consumarsi preferibilmente entro il”.

Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione sono pregati di non consumarlo se già presente in casa, bensì di restituirlo presso il punto vendita di acquisto.

Coop specifica che il richiamo interessa solo e unicamente il numero di lotto segnalato sopra. È possibile, poi, avere maggiori informazioni contattando l’azienda, telefonando al Numero Verde 800 015845 o inviando un’email all’indirizzo allerta.alimentare-salumificispa@granterre.it.

Non capita frequentemente, ma ogni tanto ci sono dei richiami a causa di errori nell’etichettatura (a volte si tratta solo di errori formali, a volte, quando per esempio è sbagliata la data di scadenza, ci possono essere rischi effettivi per la salute umana). Recentemente, per esempio, sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti delle Polpette curcuma e semi di girasole di Almaverde (richiamo sul sito di Coop) e dei Bastoncini di surimi in salamoia (richiamo sul sito di Carrefour) proprio per errori di etichettatura.