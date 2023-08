Muesli croccante con cioccolato, uvetta e nocciole di Selex: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 19 Agosto 2023

Ancora un richiamo pubblicato sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Formaggella della Val di Scalve di Latteria Sociale Montana, all’Hummus senza aglio di Le Cotte e al Formaggio a pasta semicotta Cacio del Casaro Cheestà: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti del Muesli croccante con cioccolato e del Muesli con uvetta e nocciole di Selex a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 18 agosto 2023, ma sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle del 3 agosto 2023.

Muesli croccante con cioccolato, uvetta e nocciole di Selex: richiamo per sassi

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è sempre Selex, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Selex Gruppo Commerciale S.p.A. Sugli avvisi di richiamo non è identificato dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Lameri S.p.A., quello con la sede dello stabilimento in via D. F. Cattaneo 28 – 30, a San Bassano, in provincia di Cremona, in Lombardia.

Le denominazioni di vendita esatta dei prodotti coinvolti nel richiamo, i numeri dei lotti di produzione, le date di scadenza o il termine minimo di conservazione sono:

Muesli croccante al cioccolato: numeri di lotto AL230406, AL230412, AL230502, AL230523, AL230601 e AL230619, rispettivamente con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 06 aprile 2024, 12 aprile 2024, 02 maggio 2024, 23 maggio 2024, 01 giugno 2024 e 19 giugno 2024

Muesli croccante con uvetta e nocciole: numeri di lotto AL230505, Al230526 e AL230529, rispettivamente con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 05 maggio 2024, 26 maggio 2024 e 29 maggio 2024

In tutti i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 375 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, cioè la possibile presenza di corpi estranei. Più precisamente si parla di piccoli sassi. Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione sono pregati di non consumarli, bensì di riportarli presso il punto vendita di acquisto.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio fisico, ecco che di recente sono anche stati ritirati dal commercio diversi lotti del Muesli Croccante Naturera Cereals di General Fruit, della Crema di arachidi a marchi vari, del Muesli al cioccolato e all’uvetta di marchi vari, del Pane integrale a lievitazione naturale della Comunità San Patrignano e della Salamella Mantovana di Verzini Suino (richiamo sul sito di Esselunga).