Coop, Praline con cioccolato al latte a forma di cuore di Lindt: richiamo per rischio allergeni

Questa volta è stato pubblicato un altro richiamo sul sito della Coop, dopo quelli relativi al Minestrone ricco con passato di Bonduelle, alle Polpette curcuma e semi di girasole di Almaverde e al Mix a base di cannella in polvere di Lo Conte: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti delle Praline con cioccolato al latte a forma di cuore di Lindt a causa di un rischio allergeni. Sul sito di Coop l’allerta è stata pubblicato in questi ultimi due giorni, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data precisa dei controlli effettivi fatti.

Coop, Praline con cioccolato al latte a forma di cuore di Lindt: richiamo per pistacchi

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Praline con cioccolato al latte e morbido ripieno (a forma di cuore), mentre il marchio del prodotto è Lindt. Sull’avviso di richiamo non sono indicati il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, il nome del produttore e la sede dello stabilimento del produttore.

Tuttavia viene specificato che il richiamo è partito direttamente da Lindt. I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L250231: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 novembre 2023

L252230: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 novembre 2023

L250230: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2023

L251230: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2023

L298330: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 gennaio 2024

Il richiamo ha interessato alcuni punti vendita Coop. Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, cioè la possibile presenza di praline con cioccolato al latte e morbido ripieno al pistacchio (a forma di cuore) inserite in confezioni dove in etichetta non è indicata la presenza del pistacchio come ingrediente.

Nelle avvertenze i soggetti allergici o intolleranti al pistacchio sono caldamente invitati a non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione. Sulle confezioni è riportata solo la dicitura “Può contenere nocciole e altra frutta a guscio”.

In caso di necessità o di ulteriori chiarimenti è possibile contattare il Servizio Consumatori accedendo al sito www.lindt.com oppure scrivendo all’indirizzo email consumerservice-it@lindt.com.

