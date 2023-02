Coop, Minestrone ricco con passato di Bonduelle: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 13 Febbraio 2023

Questa volta il richiamo è stato pubblicato sul sito della Coop. Dopo i richiami precedenti relativi alle Polpette curcuma e semi di girasole di Almaverde, al Mix a base di cannella in polvere di Lo Conte e al Fagottino marchio Coop, ecco che è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Minestrone ricco con passato di Bonduelle a causa di un rischio allergeni. L’avviso di richiamo vero e proprio non indica la data precisa di quando sono stati effettuati i controlli, ma sul sito di Coop l’allerta è stata pubblicata nel corso degli ultimi giorni.

Coop, Minestrone ricco con passato di Bonduelle: richiamo per sedano

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Minestrone ricco con passato, mentre il marchio del prodotto è Bonduelle. Sull’avviso di richiamo non sono indicati né il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, né il nome del produttore o la sede dello stabilimento.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello con codice EAN 3083680510097. In realtà sono state ritirate dal commercio e dagli scaffali tutte le confezioni con questo codice EAB con data di scadenza o termine minimo di conservazione compreso fra il mese di settembre 2023 e il mese di novembre 2024. Inoltre Coop ha fatto sapere che tutti i suoi punti vendita sono stati interessati da questo richiamo.

Per quanto riguarda l’unità di vendita, andando a ingrandire la foto, si vede che è la confezione da 750 grammi di prodotto surgelato, pari a cinque porzioni di minestrone.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la presenza dell’allergene sedano non dichiarato in etichetta. Nelle avvertenze i consumatori che fossero allergici al sedano, sono pregati caldamente di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione. Chi è allergico al sedano, non deve assolutamente mangiarlo e deve riportarlo presso il punto vendita di acquisto se già comprato e presente in casa.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, è poi possibile contattare il Servizio Consumatori telefonando al Numero Verde 800 903 160, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 14.

Ricordiamo che l’allergia al sedano può provocare come sintomi:

sindrome orale allergica: prurito, bruciore e secchezza di bocca e gola

nausea, vomito e diarrea

orticaria e angioedema

rinite e congiuntivite allergia

dispnea

asma

vertigini

shock anafilattico

morte

Occhio che talvolta questa allergia si combina anche con l’allergia a diversi pollini, fra cui anche ambrosia e betulla.