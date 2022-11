Coop, Mix a base di cannella in polvere di Lo Conte: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 10 Novembre 2022

Ancora un richiamo, ma questa volta sul sito della Coop. Dopo quello relativo ai Semi di sesamo di Viviverde Bio Coop e al Fagottino marchio Coop, ecco che sono stati ritirati dal commercio un paio di lotti del Mix a base di cannella in polvere di Lo Conte a causa di un rischio allergeni. Sull’annuncio di richiamo vero e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli, ma sul sito della Coop l’allerta è stata pubblicata in questi ultimi due giorni.

Coop richiama cannella in polvere a causa dell’anidride solforosa

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mix a base di cannella in polvere, il marchio di produzione è Lo Conte e il nome del produttore è Ipafoof srl. È proprio Ipafoof srl ad annunciare il richiamo di questo prodotto.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

21343: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 dicembre 2024

22157: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 30 giugno 2025

Nell’avviso di richiamo viene specificato che questi due lotti si trovavano in vendita solamente in alcuni punti vendita Coop.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la possibile presenza dell’allergene anidride solforosa.

Nelle avvertenze viene specificato di non usare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa, bensì di restituirli presso il punto vendita di acquisto. E questo soprattutto se si è allergici all’anidride solforosa.

Sempre per lo stesso motivo, qualche giorno fa il sito Salute.gov aveva pubblicato l’allerta relativa al richiamo di alcuni lotti della Cannella in polvere Bio di La Finestra sul Cielo, sempre a causa di un rischio allergeni per via della presenza di anidride solforosa.

L’anidride solforosa viene usata come conservante soprattutto per la frutta secca, in virtù delle sue proprietà antimicrobiche e della sua capacità di prevenire l’ossidazione. In Europa è un additivo alimentare indicato con la sigla E220. Quando viene utilizzata in questi prodotti, evita la decomposizione e garantisce la colorazione del frutto. Viene anche usata durante il processo di vinificazione.

Ci sono tuttavia delle persone che sono allergiche all’anidride solforosa e agli agenti solfitanti in generale. In questo caso si possono manifestare sintomi respiratori e da shock anafilattico potenzialmente mortali anche entro pochi minuti dall’ingestione. Questi i sintomi dell’allergia all’anidride solforosa: