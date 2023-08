Crema Plain Halawa di Halwani Bros: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 23 Agosto 2023

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Muesli croccante con cioccolato, uvetta e nocciole di Selex, al Muesli Croccante Naturera Cereals di General Fruit e all’Hummus senza aglio di Le Cotte: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto della crema Plain Halawa di Halwani Bros a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 23 agosto 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio in questo caso non è stata indicata la data effettiva dei controlli.

Crema Plain Halawa di Halwani Bros: richiamo per Salmonella

La denominazione di vendita esatta dei prodotti interessati dal richiamo (il nome commerciale) è Plain Halawa, mentre il marchio del prodotto è Halwani Bros. Il nome o ragione commerciale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Laura Food Srl. Sull’avviso di richiamo, però, non sono indicati né il marchio di identificazione dello stabilimento, né il nome del produttore e la sede dello stabilimento di produzione.

Il numero del lotto coinvolto nel richiamo è quello indicato con la sigla I191, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 17 dicembre 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 290 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente è stata rilevata la presenza di Salmonella (nell’avviso di richiamo non viene specificato di quale ceppo di Salmonella si tratti).

Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il prodotto sono pregati di non consumarlo se già presente in casa, bensì di riportare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Ricordiamo che la Salmonella può causare un’intossicazione alimentare nota come Salmonellosi (le cosiddette “Salmonelle minori”). I sintomi di salmonellosi sono simili a quelli di tutte le altre forme di gastroenterite di questo genere e compaiono solitamente poche ore dopo l’ingestione dell’alimento contaminato:

a volte forme asintomatiche

nausea

vomito

diarrea

dolori addominali

febbre

I sintomi possono essere più gravi, prtò, nei bambini, nei soggetti anziani o nei pazienti con altre co-morbilità. Sono descritte però anche forme più gravi come la setticemia.

