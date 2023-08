Hummus senza aglio di Le Cotte: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 9 Agosto 2023

È stato pubblicato ancora un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Crema di arachidi a marchi vari, al Muesli al cioccolato e all’uvetta di marchi vari e al Pane integrale a lievitazione naturale della Comunità San Patrignano: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti dell’Hummus senza aglio di Le Cotte a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’8 agosto 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio, invece, in questo caso non è stata indicata la data effettiva dei controlli eseguiti.

Hummus senza aglio di Le Cotte: richiamo per mancata indicazione degli allergeni

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Hummus senza aglio, mentre il marchio del prodotto è Le Cotte. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 0904701401451, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Le Cotte SRL. Il nome del produttore è sempre Le Cotte SRL, quello con la sede dello stabilimento in via Casrella di Piuvica, in provincia di Pistoia, in Toscana. Il numero di telefono dell’azienda Le Cotte dedicato ai consumatori è attivo 24 ore su 24: 3385323581.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono quelli indicati con le sigle:

212e

214e

216e

219e

In tutti i casa la data di scadenza o il termine minimo di conservazione, in questo caso, si considera a sette giorni. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 300 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni. Più precisamente in questo caso in etichetta non è presente la necessaria indicazione della lista allergeni potenzialmente presenti nei lotti sopra indicati.

Nelle avvertenze si specifica che i numeri di lotto sopra in indicati del prodotto in questione non devono essere consumati da parte di soggetti con allergie alimentari. Mancando l’elenco degli allergeni, infatti, non sapendo quali allergeni possano essere presenti, tutte le persone che hanno allergie alimentari sono pregati di non consumare questi numeri di lotto del prodotto se già acquistati e presenti in casa.

