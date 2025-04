È lei la migliore chef donna al mondo del 20215

Si chiama Pichaya “Pam” Soontornyanakij, ed è la donna dei record gastronomici. Non solo perché è appena stata proclamata The World’s Best Female Chef 2025, la migliore chef donna al mondo, dalla The World’s 50 Best Restaurants (che si appresta a sbarcare in Italia, e più precisamente a Torino), ma anche perché, dopo essere già stata nominata Asia’s Best Female Chef, è la prima chef donna asiatica e tailandese a ricevere questo importante riconoscimento.

E, dopo il successo di Gaggan, che è stato proclamato negli scorsi giorni miglior ristorante di tutta l’Asia, questo pare effettivamente fare di Bangkok la prossima destinazione gastronomica del desiderio.

La storia di Chef Pam

La storia della chef Pichaya Soontornyanakij è in effetti molto particolare, una scalata al successo diversa dal solito. Lei, da piccola, voleva fare la giornalista, e aveva anche studiato per questo. Poi, sulla via della scrittura, è rimasta affascinata dalla cucina, ed è volata negli Stati Uniti (quando tutto era più semplice di ora, in effetti) per studiare al Culinary Institute of America, culminando il suo percorso con un’esperienza presso il rinomato Jean-Georges di New York.

Tornata in Thailandia, insieme al marito ha fondato The X Project, “hospitality group” da cui è nato il suo primo progetto culinario, The Table, un locale omakase a cui è seguito Potong, il locale costruito nel palazzo storico in cui i genitori della chef, di origine cinese, avevano il loro centro di medicina orientale.

Nel frattempo, c’è stata la grande popolarità televisiva per chef Pam, con la partecipazione come giudice principale di Top Chef Thailand e poi l’esperienza in altri format di grande successo mediatico, tra cui Top Chef Arab World, The World Cook, The Maverick Academy, Iron Chef e, più recentemente, The Restaurant War Thailand, in cui mostra la sua posizione di leader nel panorama della gastronomia contemporanea.

Com’è il ristorante Potong

Il suo ristorante di Bangkok, Potong, è aperto da meno di cinque anni. Ce ne sono voluti almeno due e mezzo per finire la ristrutturazione di quello che era un grande edificio storico di Chinatown, non certo un quartiere abituato al fine dining.

Fino al 2019, quel palazzo di più di un secolo fa era stato la sede della farmacia cinese di erbe aromatiche della sua famiglia. Un piccolo tempio della medicina orientale. Oggi è un piccolo tempio su più piani dedicato alla creatività gastronomica dedicata al mix di culture sino-taialandesi da cui nasce l’ispirazione della chef. Attraverso il menu degustazione di Potong, chef Pam racconta storie della particolare eredità della sua famiglia attraverso circa venti portate di cucina thailandese-cinese contemporanea, tra cui il suo piatto signature, l’anatra arrosto profumata.