Enzo Coccia apre a Roma la nuova pizzeria Vico

di Manuela Chimera 18 Luglio 2023

Il noto pizzaiolo Enzo Coccia porta la pizza napoletana del suo locale La Notizia anche a Roma: qui aprirà la nuova pizzeria Vico. Attualmente non si sa molto di questo nuovo locale. Sappiamo, però, che aprirà i battenti in piazza Rondanini collaborando con la famiglia De Angelis, nomi conosciuti nel settore dell’ospitalità (della famiglia De Angelis, per esempio, è La Residenza a Capri).

Vico, la nuova pizzeria di Enzo Coccia

A Roma si potrà dunque gustare la pizza napoletana di Enzo Coccia, proprio nel cuore del centro storico. La pizzeria sorgerà all’interno del Palazzo Rondanini in piazza Rondanini, ma per ora si sa poco altro.

Enzo Coccia, che ha già due pizzerie a Napoli (La Notizia in via Michelangelo Caravaggio 53 e 94), non ha svelato molto altro. Di sicuro c’è che il locale sta terminando gli ultimi lavori necessari prima dell’inaugurazione ufficiale, di cui non è dato ancora sapere la data.

Quello che si sa finora è che a Roma Enzo Coccia porterà la sua ricerca degli ingredienti di qualità per creare una pizza di alto livello che riesca a unire gusto e intrattenimento. Il che vuol anche dire prezzi probabilmente un po’ più alti rispetto a quelli di una normale pizzeria visto che il locale sarà più vicino a un ristorante che a una pizzeria.

Inoltre si vocifera anche che possa utilizzare dei forni elettrici.

Ovviamente continuerà ad andare anche avanti l’attività della pizzeria La Notizia a Napoli, quella aperta da Coccia negli anni Novanta e da dove il pizzaiolo si è attivato per partecipare alla lotta per riuscire a certificare la pizza napoletana come “Specialità Tradizionale Garantita”, cosa che è accaduta nel 2009 a seguito del riconoscimento da parte dell’Unione Europea. Inoltre ha anche seguito attivamente il processo di riconoscimento dell’“Arte dei Pizzaiuoli Napoletani” come patrimonio dell’Unesco, cosa avvenuta nel 2017.

Inoltre ricordiamo anche che Coccia (discendente di una lunga stirpe di pizzaioli napoletani) ha creato Pizza Consulting, una vera e propria società di consulenza e formazione a tema pizza.

Nonostante Coccia si batta per difendere la qualità della pizza e faccia anche parte dei redattori del disciplinare, ecco che ama innovare e sperimentare nel settore delle pizze gourmet. Nelle pizze del suo menu spesso troviamo ingredienti che difficilmente associamo all’idea della pizza, come fichi, baccalà, limoni e tartufo. Inoltre non dobbiamo dimenticarci che, grazie al corso di sommelier svolto presso l’AIS di Napoli, crea anche abbinamenti insoliti fra pizze e vini.

In attesa di sapere la data ufficiale dell’inaugurazione della pizzeria Vico a Roma e, magari, qualche anticipazione sul menu e sulle pizze che qui troveremo (anche sui prezzi, che male non fa mai), per rimanere sempre in tema di nuove aperture a Roma, ecco che i romani e chi si trova in transito nella Capitale potranno a breve beneficiare di diverse nuove aperture. Per esempio, fra le ultime notizie di aperture, abbiamo Elio, locale che si avvale della collaborazione della chef Sarah Cicolini. O anche Niko Romito, che è in procinto di aprire un nuovo ristorante nel Bulgari Hotel Roma. E ancora: chef Roy Caceres apre il nuovo ristorante Orma, mentre per chi ama cibo e design, ecco che ci sarebbe anche il nuovo ristorante Allegrio.