Ferrero lancia le barrette gelato ispirate agli snack americani

Il primo rintocco risale all’ormai lontano 2022: con l’anno agli sgoccioli Ferrero chiuse l’acquisizione dei gelati a stelle e strisce di casa Wells Enterprises. Ora è tempo di bis, che è anche tris e quadris: tre nuovi lanci di barrette gelato pensate proprio in collaborazione con la Wells.

“Abbiamo voluto dare una nuova dimensione a tre barrette iconiche, trasformandole in un’esperienza di gusto completamente diversa” ha spiegato Isabella Chia, responsabile marketing di Wells. Detto fatto, dunque: a voi i dolciumi a marchio Butterfinger, Baby Ruth e 100 Grand.

Il piano di crescita in America

Largo a qualche norma operativa: Butterfinger abbina un gelato al suo tipico sapore con un guscio croccante di cioccolato, Baby Ruth unisce gelato al torrone, arachidi e caramello, mentre la 100 Grand unisce il caramello con una copertura di cioccolato e cereali.

L’acquisizione di Wells Enterprises, come accennato in apertura di articolo, risale al dicembre del 2022; e fu raccontata come un “tassello chiave nella crescita di Ferrero nel comparto gelati”. Nel portafoglio di casa Wells trovano spazio alcuni dei marchi di gelato più noti negli Stati Uniti; e attraverso l’acquisizione il colosso italiano ha potuto assicurarsi una capacità produttiva consolidata e una rete distributiva già ben attiva sul territorio a stelle e strisce.

Insomma: Wells è stato “avamposto” importante, per storia e per risorse e per posizione. Il lancio delle tre barrette gelato, dicevamo, può essere inteso sia come seguito dell’acquisizione di Wells che come (ennesimo) passaggio di un progetto di espansione che mette sempre più al centro gli amici d’Oltreoceano.

D’altro canto basta una rapida sfogliata alla rassegna stampa dei lanci più o meno recenti di casa Ferrero per individuare un leitmotiv vestito di rosso, blu e bianco: poco più di un mesetto fa l’espansione nella fertile nicchia di mercato del “better-for-you” con l’acquisizione degli snack proteici della californiana Power Crunch; mentre scorrendo fino alla scorsa primavera troviamo il lancio delle sue prime caramelle in esclusiva per gli USA.

Il dado è tratto, in altre parole; e d’altronde guai a pensare che alla bandoliera del colosso albese manchi la potenza di fuoco: anno dopo anno, la notizia dei fatturati in aumento è un appuntamento fisso. E in Italia? Niente barrette gelato o snack proteici: dovremo accontentarci dei Nutella Biscuits in edizione limitata.