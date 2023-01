Franco Pepe diventa il pizzaiolo Ciccio Pepe nei libri di Geronimo Stilton

di Manuela Chimera 16 Gennaio 2023

Franco Pepe (Cavaliere della Repubblica, Miglior pizzaiolo per The Best Chef Award 2021 e premiato fra gli “eroi” del Coronavirus da Sergio Mattarella grazie anche alla raccolta fondi organizzata per gli ospedale di Caserta) è appena diventato uno dei personaggi dei libri di Geronimo Stilton, più precisamente il super pizzaiolo esperto Ciccio Pepe. Il famoso pizzaiolo è, infatti, il co-protagonista del libro Il Campione della Pizza, libro della serie dedicata a Geronimo Stilton e edita da Edizioni Piemme. Il pizzaiolo ha spiegato di aver accettato gratuitamente di fare questo lavoro con la Piemme in quanto lui ama parlare con i bambini e i ragazzi.

Franco Pepe aka Trappola in Geronimo Stilton

Nel volume Franco Pepe spiega ai bambini il valore e l’importanza della pizza. Secondo il pizzaiolo, sono proprio i più piccoli i primi recensori della sua pizza. Per lui è molto importante trasformare il concetto di pizza presente nelle menti dei bambini e dei genitori che ordinano sempre la “wurstel e patatine” in quello di mangiar sano.

La trama racconta la storia di Trappola, il proprietario di una storica pizzeria che, a causa del calo degli affari, chiede aiuto a due influencer per rilanciare il suo locale. Solo che, per fare ciò, è necessario creare una pizza speciale per il loro show. Ed è qui che entra in gioco Franco Pepe, trasformato nel personaggio di Ciccio Pepe, un super esperto di pizza che aiuterà Trappola a ideare questa pizza speciale.

Franco Pepe ha spiegato che il nome Ciccio deriva dal nonno Francesco che tutti chiamavano Ciccio. Ciccio Pepe è un esperto di pizza che aiuta Trappola a ideare una ricetta speciale a base di formaggio, più precisamente il Groviera, visto che è il formaggio preferito da Geronimo Stilton.

Ma dalla finzione alla realtà è un attimo ed ecco che questa nuova ricetta da adesso in poi farà parte anche del menu del locale di Franco Pepe, Pepe in Grani. Il libro verrà presentato in diretta Instagram il 17 gennaio. Durante la presentazione verranno coinvolti anche otto ragazzi, di cui due con disturbi dello spettro autistico. Secondo Pepe, tramite la pizza è possibile aiutare bambini e ragazzi, anche disabili, a coltivare le proprie potenzialità.

Il percorso educativo di Franco Pepe si compone anche di corsi volti a insegnare a bambini e genitori a non ordinare sempre la solita wurstel e patatine: oggi si può parlare di educazione alimentare anche per quanto riguarda la pizza. Basta solo parlare in modo sano di questo prodotto, partendo proprio dai banchi di scuola. Ed è per questo motivo che lui si rifiuta di fare la pizza con i wurstel.

Non a caso nel suo locale è presente il menu Dieta Mediterranea: su dodici pizze di questo menu ha ottenuto anche il bollino Airc.