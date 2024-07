L’ennesima notizia su Gordon Ramsay. D’altronde il celebrity chef per antonomasia è ormai molto più celebrity che chef, e i suoi exploit in termini di imprenditoria, gossip e spettacolo sono all’ordine del giorno. Fra nuovi ristoranti, nuovi show e nuovi figli, la cucina sembra ormai affare del passato. Non questa volta: lo chef è tornato a sporcarsi le mani su TikTok. E di per sé capirai, uno chef che cucina. Invece no, perché se Gordon Ramsay fa bollire le uova succede un casino.

Il trucco di Gordon Ramsay per le uova

Il video caricato sull’account ufficiale di Gordon Ramsay dura 58 secondi. Titolo: “Ramen needs a perfect yolky egg to go with it… Here’s my tips to make the perfect soft boiled egg from #Ramsayin10!”. In pratica Ramsay vuole spiegarci come cucinare il perfetto uovo alla coque, con albume sodo e tuorlo soffice che si sciolga. L’intento è quello di usarlo come topping per il ramen.

Lo chef è o sembra essere a casa sua, nella sua cucina. Questo il procedimento: porre le uova in acqua bollente aiutandosi con un cucchiaio. Calcolare sei minuti e abbassare la fiamma (“vanno bollite in modo dolce”, dice Ramsay). Dunque lo chef le tira fuori e sfoggia il primo trucco: metterle subito in acqua ghiacciata per facilitare il processo di sgusciatura. Secondo trucco: dargli un colpetto sul fondo per cominciare a romperle.

Il problema inizia al terzo trucco, concomitante con il secondo. Nel video si vede Ramsay dare una bella alitata sull’uovo rotto (e dunque sull’albume), proprio come quando si soffia sul cucchiaio di minestra per raffreddarlo. Dopodiché la catastrofe. Lo chef toglie velocemente con la mano il “culetto” dell’uovo, lo prende in mano e ci soffia sopra fortissimo. Serve, secondo Ramsay, a rendere la sbucciatura instantanea. Secondo gli utenti che guardano inorriditi, semplicemente fa schifo.

Le polemiche su TikTok

Quello che pare un esercizio di iperventilazione, si rivela carne fresca per il popolo di TikTok. Che sui commenti, come riportato dal Mirror, si scatena e si divide. “Non voglio uno a caso che mi soffia sulle uova! lmao” scrive Lyndsy M. “Non sono sicuro che la tecnica vada bene per la ristorazione” posta bae con faccina che ride. “Quindi se vado al ristorante e tu sei lo che… mi soffieresti sulle uova?” provoca Kelly Medina Enos, con un gioco di parole che in inglese suona allusivo.

Dall’altra parte c’è chi lo difende. “Ve la prendete come se soffiasse sulle uova al ristorante… non è mica l’unico modo per aprirle, siete seri? È a casa sua” scrive McCarty Queen. E ancora “Adesso tutti insegnano a Gordon Ramsay come cucinare?”. Chiosa syakinnah “Vorrei essere l’uovo”.