Gordon Ramsay: per lo chef è il Laos la miglior destinazione gastronomica del mondo

Per lo chef Gordon Ramsay non ci sono dubbi: la miglior destinazione gastronomica del mondo è il Laos.

di Manuela Chimera 13 Dicembre 2022

Durante un’intervista con lo YouTuber coreano Cho Seung-yeon, lo chef Gordon Ramsay ha dichiarato che, per lui, la miglior destinazione gastronomica del mondo è il Laos. Pare che i due stessero discutendo in merito al cibo del Regno Unito e alla reputazione dei cibi britannici, parlando anche di quali fossero i posti migliori del mondo per mangiare fuori.

Perché Gordon Ramsay ama il Laos?

Ovviamente non è che tutto quello che dice Gordon Ramsay debba essere preso per forza come il Vangelo della gastronomia. Sarà anche il mago del filetto alla Wellington e uno chef pluristellato (cioè, i suoi ristoranti lo sono), ma non scordiamoci che, solo poco tempo fa, ha asserito che la cucina greca è migliore della cucina italiana (scatenando non poche ire qui nel Belpaese). Salvo però riguadagnare qualche punto quando è inorridito di fronte al video di una pizza con l’ananas preparata in uno dei suoi ristoranti.

Durante l’intervista, ecco che Cho Seung-yeon ha chiesto a Ramsay quale fosse per lo chef la destinazione numero uno per i buongustai. E lo chef, senza esitare, ha parlato del Laos come prima scelta, seguito da Vietnam e Spagna.

Lo chef ha poi spiegato il perché della scelta del Laos, paese che, fra l’altro, non compare nella Guida Michelin, mentre in Spagna la Guida Michelin è presente da molti anni e in Vietnam si accinge ad arrivare per la prima (anche se il fatto che un paese non abbia una propria Guida Michelin non vuol dire che in quella nazione non si mangi bene o non ci siano ristoranti degni di nota).

Da poco, infatti, Ramsay ha viaggiato nel Laos, rimanendo in provincia e trascorrendo del tempo in campagna, lontano dalle trappole per turisti. Proprio qui si è reso conto che il cibo locale era fuori scala. Lui è abituato a viaggiare per tutto il mondo e ha messo più volte alla prova il suo palato, ma il Laos è riuscito a sorprenderlo. In positivo, ovvio.

Per quanto riguarda il Vietnam, invece, lo ha lodato per il melting pot culinario (se ti incuriosisce la gastronomia del Vietnam, qui trovi 20 piatti tipici del paese da provare), senza dimenticare poi la scena gastronomica di Madrid dove stanno accadendo cose entusiasmanti. Lo chef ha poi parlato della sua filosofio sul cibo nel 2022 e ha consigliato a tutti di apprezzare meglio il fatto di mangiare in famiglia, sostenendo che la pandemia ha mostrato a tutti quanto sia importante la famiglia.