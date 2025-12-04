Iginio Massari non poteva non lanciare un’acqua tonica al panettone

Dopo Massari (figlia) in Regione Lombardia, Massari (padre) nella casa degli elfi in una pubblicità che è già passata agli annali del cringe, Massari giudice di Masterchef, Massari in versione maritozzo che apre, chiude e riapre, Massari autore di libri, Massari ospite ai talk show televisivi, Massari economista delle chiacchiere di Carnevale, pensavate che, volenti o nolenti, nella vostra vita ci fosse Massari a sufficienza, e invece.

Mancava giusto un’altra incarnazione del maestro dei maestri della pasticceria italiana, ed eccola qua: Massari mixologist, che sforna a sorpresa non un nuovo lievitato delle feste ma un’acqua tonica, firmata in collaborazione con Baldo Baldinini, ex profumiere ed ora alchimista di Dibaldo Spirits, e Galvanina. Una tonica, manco a dirlo, gusto panettone.

Panettonic, la tonica gusto panettone by Massari

A dare l’ispirazione al progetto è stato Nicola Massari, il più schivo della famiglia, ovviamente non senza la collaborazione del Maestro Iginio: “Vedere questa intuizione realizzarsi grazie al lavoro tecnico e sensoriale di Galvanina e Baldo Baldinini è una grande soddisfazione – racconta Massari – È un progetto dove tradizione e innovazione si sposano alla perfezione, con una particolare piacevolezza nel riconoscere note tipicamente “da forno” in una bevanda”.

La collaborazione tra un artigiano dalla cura maniacale del dettaglio come Baldinini e un’azienda come Galvanina è sicuramente la parte più interessante del tutto, e lo sottolinea anche lo stesso Gianluca Privitera, CEO di Galvanina: “la collaborazione riflette il meglio dell’eccellenza italiana: creatività, artigianalità e innovazione. Panettonic è un prodotto che unisce storia e contemporaneità, e siamo orgogliosi di lanciarlo insieme a due partner straordinari”.

In attesa di una prova d’assaggio, il profilo aromatico da aspettarsi è prevedibile: agrumi canditi, vaniglia, che dovranno poi integrarsi sulla tipica base della tonica fatta di spezie e con la caratteristica nota amara del chinino: secondo gli ideatori si tratta di “una bevanda pensata tanto per la mixology d’autore, dove apre nuove possibilità creative, quanto per una degustazione pura, capace di trasformare un sapore della tradizione in un’esperienza sensoriale nuova”.

Già, la miscelazione: con cosa si potrebbe abbinare una tonica al panettone? Potrebbe dare un’interessante twist a un vermouth, o trovare una spalla dolce in uno sloe gin, mentre sul sito sul sito di Massari si trova all’interno di una box regalo natalizia in abbinamento al Panettone del Maestro Massari e una bottiglia di Gin Dry Dibaldo a 129 euro.

Baldinini, come suo solito, non si sbottona: “la collaborazione con Galvanina ci ha permesso di creare una tonica unica, che porta una firma botanica autentica e allo stesso tempo rispettosa della tradizione”. Ci chiediamo a quale tradizione si faccia riferimento parlando di un’acqua tonica al gusto panettone ma, si sa, è sempre meglio tirarla in ballo.

Panettonic sarà disponibile da settimana prossima presso le Pasticcerie Iginio Massari Alta Pasticceria di Brescia, Milano, Verona, Torino, Firenze e Roma, in tutti i Pop up store, oltre che in locali selezionati da Galvanina.