Torna su Real Time la quinta inedita stagione de Il Castello delle Cerimonie, con nuove puntate registrate in periodo Covid.

di Manuela 3 Settembre 2021

Questa sera su Real Time arriva la quinta stagione de Il Castello delle Cerimonie. Ebbene sì: La Sonrisa, dopo aver riaperto i battenti, è pronta con le nuove puntate di questa stagione inedita.

Lo sappiamo, troppe cose tutte insieme: su Netflix sempre oggi esce l’ultima stagione di La casa di carta (i Chupa Chups – La casa de papel li avete già provati?), mentre su Real Time c’è Il Castello delle Cerimonie, troppe cose da vedere in contemporanea.

Per quanto riguarda Il Castello delle Cerimonie, l’appuntamento è da venerdì 3 settembre 2021 alle ore 23.05 su Real Time. 15 nuove puntate vi attendono, condotte come sempre da Imma Polese, la figlia di Don Antonio Polese, l’originario Boss delle Cerimonie.

Mentre ci chiediamo se comparirà anche Davide Gaetano (costretto ad andare in Svizzera per trovare lavoro durante il periodo di chiusura obbligatorio imposto dalle norme restrittive anti Coronavirus, adesso è tornato alla Sonrisa), ecco che ci eravamo fermati alla scorsa edizione, quella andata in onda d settembre a dicembre 2020 e caratterizzata dalla morte di Donna Rita: la moglie di Don Antonio era deceduta a causa di patologie pregresse che, combinate al contagio da Covid-19, ne avevano decretato la scomparsa.

Ovviamente tutta questa nuova stagione sarà influenzata dalla pandemia da Coronavirus: solo dall’estate, infatti, La Sonrisa ha potuto ricominciare a organizzare i suoi tipici ricevimenti da battesimo, comunione, cresima, matrimonio, compleanno e quant’altro si possa festeggiare.

Imma Polese e il marito Matteo, quindi, condurranno le puntate all’insegna dei festeggiamenti come al solito, ma in sicurezza e rispettando tutte le norme anti Coronavirus.