In arrivo le nuove emoji: sentivate la necessità di fungo e lime?

Su iOS e Android stanno per arrivare le nuove emoji. Il che è sempre una bella cosa: avere la possibilità di utilizzare nelle nostre chat delle emoji sempre più specifiche ci aiuta a sottolineare meglio il tono delle nostre affermazioni. Come di consueto, non mancano le aggiunte a tema food. Che però quest’anno ci hanno lasciati un po’ perplessi: c’era davvero così tanto bisogno di avere un’emoji a forma di fungo o di fettina di lime? Sì, quello è un lime, ma potrete tranquillamente usarlo come emoji fettina di limone, non credo che il mondo finirà per questo.

Quando mai useremo l’emoji a forma di fungo o lime?

Il nuovo aggiornamento parla di 118 nuove emoji. Possiamo raggrupparle in tre grossi gruppi. Il primo è quello dei gruppi famigliari, in questo caso abbiamo quattro emoji nuove:

famiglia composta da adulto, adulto e bambino

famiglia composta da adulto, bambino e bambino

famiglia composta da adulto e bambino

famiglia composta da adulto, adulto, bambino e bambino

Poi abbiamo il gruppo della direzione del movimento:

persona che cammina rivolta a destra

persona che corre rivolta verso destra

persona inginocchiata rivolta a destra

persona con bastone rivolta a destra

persona su sedia a rotelle manuale rivolta a destra

persona su sedia a rotelle motorizzata rivolta a destra

Ovviamente tutte questo emoji supportano i diversi toni di pelle. Infine abbiamo il gruppo con sei emoji del tutto nuove, quelle che ci interessano maggiormente:

testa che trema orizzontalmente

testa che trema verticalmente

fenice

lime

fungo marrone

catena spezzata

Ovviamente a noi interessano quelle a tema food. Che quest’anno sono un po’ pochine e di dubbia utilità. Quando mai useremo l’emoji di un fungo con capocchia marrone nei nostri messaggi? Forse se sei un Puffo e stai scrivendo un messaggio a Puffetta dicendole che stai tornando a casa, magari al posto dell’emoji della casa, potresti usare quella del fungo. Oppure se stai facendo una lista della spesa alternativa, al posto delle parole, potresti usare le emoji. Anche se non è che si comprano funghi tutti i giorni.

E c’era anche così bisogno dell’emoji del lime? Sempre per la suddetta lista della spesa sì, ma c’era già il limone, per che cosa dovremmo usare una fettina di lime?

Siamo onesti: quante delle emoji a tema food introdotte negli anni passati abbiamo davvero usato nelle nostre chat? Nel 2020 avevano inserito gli involtini, il bubble tea, i mirtilli, la fonduta, la teiera, il peperone verde, la focaccia e le olive denocciolate. Nel 2021 erano state introdotte le emoji del terzetto di fagioli e del bicchiere che si sta svuotando del suo liquido marroncino. Nel 2022, invece, era toccato a zenzero e piselli.

Divertenti, carine, ma di uso pratico? Anche se, forse, le si potrebbero usare per una prova a MasterChef: presentare agli aspirati chef una ricetta fatta tutta di emoji da interpretare. MasterChef, vogliamo i diritti d’autore per questa prova se mai la inserirai nel format.