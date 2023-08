Kate Middleton si concede una cena tutta italiana durante l’Houghton Festival

di Manuela Chimera 18 Agosto 2023

Che Kate Middleton sia una regina di classe, fascino ed eleganza, è fuor di dubbio. Ma in realtà, quando vuole, sa anche divertirsi allegramente. Cosa che ha fatto, immaginiamo con grande soddisfazione, quando ha partecipato recentemente all’Houghton Festival. Qui si è concessa una cena tutta italiana in un ristorante, innaffiata da abbondanti margarita.

Kate Middleton e la cena italiana

Kate Middleton ha da poco partecipato dall’Houghton Festival a Norfolk, l’unico festival musicale del Regno Unito che dura 24 ore. Secondo quanto riferito dall’Evening Standard, la principessa del Galles ha deciso di recarsi al festival nel fine settimana, insieme ad alcuni amici. Alcune voci sostengono che tali amici fossero il marchese e la marchesa di Cholmondeley, David Cholmondeley e Rose Hanbury, che possiedono la tenuta di Houghton Hall. Sarebbero stati loro a convincerla a partecipare all’evento.

In realtà pare che all’inizio Kate fosse restia a partecipare, per problemi relativi alla sicurezza. Ma parlando poi della cosa insieme alle sue guardie del corpo, si è decisa a partecipare.

Arrivata qui, al posto che mangiare nei food truck, ha optato per un ristorante più elegante, Turntable & Napkin. Al momento di ordinare, ecco che la principessa ha scelto un menu tutto italiano:

burrata

panzanella

ragù di costolette

affogato

Il tutto spendendo 80 sterline. Non sono poi mancate le bevande. Anzi: una fonte anonima presente nel locale ha notato che Kate era di buon umore, scherzava con i suoi amici (fra cui, però, spiccava l’assenza del marito William), mangiava il suo dessert e aveva ordinato diversi margarita.

Qualcuno della compagnia, poi, ha anche portato una bottiglia grande di Aix rosé. Terminata la cena, poi, la compagnia della principessa ha lasciato al personale del ristorante una mancia di quasi 900 sterline.

Un altro partecipante al festival ha poi parlato del look della principessa. Indossava abiti casual, fra cui un top nero con maniche lunghe e spalle scoperte e sneakers Veja. In una foto postata sull’ex Twitter, ora X, la si vede poi tenere in mano un bicchiere pieno di un liquido color giallo. Si ipotizza che fosse un margarita speziato.

Manca solo la conferma da parte di Kensington Palace.

Comunque sia, non è certo la prima volta che Kate Middleton trova il tempo per divertirsi con qualche uscita extra, ma rispettando più o meno sempre il protocollo reale. Beh, tranne quando assaggia cose che non dovrebbe, ma è una buongustaia, si sa. L’anno scorso, per esempio, lei e il principe William si erano sfidati in una gara di cocktail, mentre prima della pandemia era stata avvistata in un pub (la cosa curiosa era che era entrata nel locale sfruttando una porta segreta ideata in precedenza dall’allora ancora principe Harry).