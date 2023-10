KitKat lancia un nuovo gusto, dopo “soli” 12 anni dall’ultimo

di Manuela Chimera 31 Ottobre 2023

Le grandi aziende di dolci devono essersi messe d’accordo in qualche modo. Altrimenti non si spiega perché si stiano tutte affannando a lanciare nuovi gusti proprio in questo periodo. Aveva iniziato la Perugina con una nuova variante in arrivo in vista del Natale, poi era toccato ai Baiocchi festeggiare i 40 anni con un nuovo gusto. E adesso arriva anche il nuovo gusto di KitKat che ci ha messo solo 12 anni prima di provare a lanciarne uno nuovo. Meglio tardi che mai.

Cosa sappiamo del nuovo gusto di KitKat?

A ben 12 anni di distanza dall’ultima versione, ecco che fa la sua comparsa sugli scaffali dei supermercati il KitKat Hazelnut, il KitKat alle nocciole per intenderci. O noccioline, chiamatele come preferite.

In pratica il classico wafer di KitKat questa volta viene ricoperto da cioccolato al latte al gusto di nocciola. Che forse non era il momento giusto per lanciare una nuova variante alla nocciola considerata la carenza mondiale di noccioline (la siccità non ha risparmiato neanche la Turchia, il primo paese al mondo per quanto riguarda la produzione delle nocciole).

Dodici anni per lanciare un nuovo gusto e quando lo fai, scegli il gusto nocciola in un momento di carenza di nocciole? Questa è sfortuna cosmica. O un pessimo tempismo.

Comunque sia, ormai il gusto nocciola di KitKat è diventato realtà, andando così a unirsi agli oltre 400 gusti differenti (che ovviamente non troverete tutte in commercio in quanto in questa cifra sono compresi gusti storici ancora in vendita, versioni non più in commercio e versioni in edizione limitata).

KitKat Hazelnut andrà dunque a far compagnia sugli scaffali al KitKat Original, al KitKat White e al KitKat Dark. Del KitKat Hazelnut sappiamo anche che userà fave di cacao certificate Rainforest Alliance, non avrà coloranti, aromi o conservanti artificiali. Inoltre sarà venduto al prezzo di 1,20 euro.

Per quanto riguarda gli ingredienti, il sito ufficiale parla di:

zucchero

farina di frumento

pasta di cacao

burro di cacao

grassi vegetali di palma, karitè e sal

latte in polvere

lattosio e proteine del siero di latte in polvere

latte scremato in polvere

burro anidro

emulsionante (lecitine)

lievito

agente lievitante (carbonati di sodio)

aromi naturali

siero di latte in polvere

Leggendo questi ingredienti mi sorgono spontanee due domande:

di che tipo di lecitine parliamo? Direi che sarebbe importante scriverlo per le persone allergiche in questa lista ingredienti dove si trovano le nocciole del KitKat alle nocciole?

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, considerando 100 grammi di prodotto abbiamo: