La prova del cuoco riparte il 25 maggio, ma non si sa per quanto

Riprende lunedì 25 maggio alle 12 su Rai1 “La Prova del Cuoco”, con Elisa Isoardi insieme a Claudio Lippi. Dopo la sospensione per il Coronavirus del 13 marzo, la trasmissione prodotta da Endemol tornerà in onda da lunedì.

Tra le novità annunciate i collegamenti con molti cuochi italiani: Alessandra Spisni, Daniele Persegani, Sergio Barzetti, Joseph Micieli, Sal de Riso, Natale Giunta e Cristian Bertol racconteranno le storie vissute in questi mesi e prepareranno ricette per i telespettatori. Altri chef come Gabriele Bonci, Angelica Sepe, Gianfranco Pascucci, Marco Rufini, Natalia Cattelani e Luisanna Messeri saranno accanto ai conduttori. Le nuove puntate dello show Rai portato al successo da Antonella Clerici, però, potrebbero essere le ultime.

“A Viale Mazzini gira voce che la storica trasmissione, dopo vent’anni, non dovrebbe più andare in onda su Rai Uno: al momento non figura nei palinsesti provvisori della prossima stagione”, aveva scritto tempo fa il sito di gossip guidato da Roberto D’Agostino Dagospia.

In effetti, non è stato un anno facile per il programma condotto dall’ex compagna di Matteo Salvini. La morte di Beppe Bigazzi, gastronomo che fu tra i più popolari ospiti del programma. L’arresto di un autore, Casimiro Lieto. E le voci che volevano riaccesa la battaglia Clerici-Isoardi, con la bionda conduttrice pronta a riprendersi il timone del suo programma.

[Fonte: Rai]