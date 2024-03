Lidia Bastianich su Mario Batali: “È stata dura per noi, non gli abbiamo più parlato”

“Era un ragazzo per bene, ma poi qualcosa è andato storto”. Lidia Bastianich commenta così la fine della lunga storia di collaborazione ma anche evidentemente di amicizia – sua e di suo figlio, di fatto – con Mario Batali, il cuoco a stelle e strisce ed ex socio di Joe accusato, nell’ormai lontano 2017, di molestie sessuali da più donne.

La vicenda, a onore del vero, è più lunga che complessa. Come accennato in apertura di articolo Mario Batali è stato, tra le altre cose, anche e soprattutto socio di affari con Joe Bastianich. Il fiorire delle sopracitate accuse di molestie sessuali, oltre a spingere Batali ad abbandonare i suoi ristoranti, aveva costretto i due a pagare un totale di 600 mila dollari. Vale la pena notare che la faccenda si è conclusa in tempi relativamente recenti con l’assoluzione dello chef e il successivo patteggiamento con le donne coinvolte, ma è un fatto che Batali, in seguito allo scandalo, si era ritirato dalla vita pubblica tornando solo negli ultimi mesi ad affacciarsi sulla vetrina dei social.

Lidia Bastianich parla di Mario Batali (e non solo)

“Non gli abbiamo più parlato da allora” ha spiegato Lidia Bastianich, riferendosi naturalmente ai tempi delle accuse, in una breve intervista rilasciata ai colleghi di PEOPLE. “È stato molto difficile per la nostra famiglia”. Mario Batali e Joe, dicevamo, gestivano insieme il B&B Hospitality Group: la partnership tra i due terminò nel 2018, con un comunicato stampa che citava i resoconti delle vittime definendoli “agghiaccianti e profondamente inquietanti”.

Vale la pena notare che la sopracitata intervista di Lidia Bastianich non ha riguardato solo ed esclusivamente il rapporto della sua famiglia con Mario Batali, ma più in generale la modalità con cui approcciarsi e poi gestire le avversità – in cucina così come nella vita, evidentemente. “Devi essere in grado di tirarti su, di farti forza” ha spiegato la madre di Joe. “Devi radunare le truppe – la tua famiglia, ad esempio: loro per primi – e affrontare la realtà”.

Realtà che, a volte, si prospetta dolorosamente amara. “Non è possibile vincere sempre” ha spiegato Lidia Bastianich a tal proposito. “Bisogna anche imparare a subire, a incassare, e poi ad accettare il dolore e a curarlo… Per poi andare avanti e affrontare cose nuove. Non bisogna mai arrendersi”.

La controversa vicenda di Mario Batali si è evidentemente tradotta in un macigno difficile da digerire – sia da un punto di vista professionale che da uno più prettamente emotivo. Come accennato in precedenza, lo chef è tornato solo negli ultimi mesi a indossare grembiule e cappello, annunciando un coocking show direttamente dalla cucina di casa sua.