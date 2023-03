Masterchef, l’ex concorrente Annamaria apre un ristorante in provincia di Lecce

Annamaria Magi, ex concorrente della nona edizione di Masterchef, ha aperto un ristorante in provincia di Lecce: L'Oca Fifì.

di Luca Venturino 13 Marzo 2023

Sovente togliersi il famoso grembiule di Masterchef porta a doversi confrontare con il “grande dopo”: c’è chi si accontenta dell’esperimento e decide di rinunciare a una eventuale carriera ai fornelli e chi, evidentemente galvanizzato dall’esperienza, preferisce concretizzare il proprio sogno e aprire un locale di proprietà. A riempire le già numerose fila di questo secondo gruppo di ex concorrenti ora c’è anche Annamaria Magi, casalinga leccese che partecipò alla nona edizione del programma televisivo: L’Oca Fifì sorge nella piccola cittadina di Lequile, nel cuore della provincia di Lecce, e qui Annamaria propone ai suoi commensali i piatti della cucina tradizionale pugliese.

Il ristorante di Annamaria Magi tra tradizione e personaggi famosi

Ve la ricordate? Annamaria era riuscita nell’ardua impresa di conquistare il cuore della triade dei giudici – già allora composta da Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri; che d’altronde squadra che vince non si cambia – e soprattutto del pubblico che seguiva da casa grazie alla sua schiettezza: i nostri lettori con la memoria migliore ricorderanno in particolare le sue dichiarazioni durante la fase iniziale delle selezioni, quando confessò senza troppi problemi di aver provato a partecipare per prendersi una pausa dai figli.

La sua eliminazione dal cooking show generò una piccola onda d’urto mediatico, sia perché – come appena accennato – Annamaria era una delle beniamine della nona edizione, sia perché il suo grembiule venne ritirato in circostanze relativamente sospette, tanto che diversi telespettatori accusarono la produzione del programma di aver pilotato il tutto.

Fortunatamente il tempo ha sopito proteste e controversie, e Annamaria ha per l’appunto saputo fare tesoro dell’esperienza televisiva per aprire un ristorante tutto suo – L’Oca Fifì. Prima ancora di parlare di piatti e cucina, però, è bene notare che l’impronta caratteriale della nostra ex concorrente emerge fin dalla stessa descrizione del locale, dove viene di fatto sottolineato che Annamaria non è affatto una chef, ma una cuoca.

LEGGI ANCHE Masterchef Italia 12: i Top e i Flop della finale

Un’introduzione che vale mille parole: l’obiettivo della cucina è quello di far sentire i clienti a casa, e per farcela impiega una cucina tipica con ingredienti a chilometri zero. Una filosofia che ha già attirato diversi sostenitori, tra cui anche altri personaggi dall’alto calibro mediatico come Alessandra Amoroso, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia; che evidentemente hanno saputo apprezzare la proposta genuina della cucina di Annamaria. Chissà, poi, che non fossero suoi fan sin dai tempi di Masterchef.

Annamaria Magi, come accennato, non è certo l’unica ex concorrente di Masterchef ad aver aperto un locale: uno dei suoi compagni durante la nona edizione, Luciano Di Marco, ha fatto lo stesso circa un annetto fa.