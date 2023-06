McDonald’s: il sostituto in Russia in crescita, venduti più di 24 milioni di hamburger

Vi ricordate del sostituto russo di McDonald's? Ebbene, contro ogni previsione pare che il suo fatturato sia in crescita avendo venduto più di 24 milioni di hamburger. Ma non tutti i russi sono concordi sulla qualità dei suoi panini

di Manuela Chimera 7 Giugno 2023

Ricordate il sostituto di McDonald’s in Russia? Quando a causa della guerra in Ucraina McDonald’s aveva venduto tutte le sue attività in Russia, ecco che un magnate russo ne aveva acquisito la proprietà sostituendolo con una sua versione russa. Ecco, adesso sembra che, contro tutte le previsioni, il sostituto russo di McDonald’s sia in crescita, avendo già venduto più di 24 milioni di hamburger. Solo che non è tutto rose e fiori: molti russi sostengono che la qualità dei suoi panini sia alquanto discutibile.

McDonald’s: il sostituto russo è un successo oppure no?

Lunedì scorso il nuovo proprietario dell’ex McDonald’s in Russia ha organizzato un evento per celebrare il primo anniversario della nuova catena. Sembra che tale sostituto stia crescendo più velocemente del previsto.

Alexander Govor, il nuovo proprietario, ha spiegato che Vkusno & tochka (o “Tasty & that’s it” se preferite il nome in inglese) sta riaprendo tutti i locali precedentemente appartenenti a McDonald’s leggermente più velocemente del previsto. La speranza di Govor è quella di riuscire ad aprirne più di 900 entro fine 2023.

Secondo il nuovo licenziatario, ogni giorno Vkusno & tochka serve circa 2 milioni di persone, avendo venduto nel frattempo più di 24 milioni di Big Hit, l’hamburger sostitutivo del Big Mac. L’azienda ha anche spiegato di aver migliorato la ricetta, modificando la salsa che tradizionalmente si accompagna all’hamburger. Solo che non tutti i clienti sono proprio d’accordo con tale affermazione.

Mentre per qualcuno la qualità non è diminuita, ecco che ci sono altri che sostengono che Vkusno & tochka non sia riuscito a sostituire del tutto McDonald’s. Essendo stati all’estero, costoro hanno mangiato da McDonald’s e si sono potuti rendere conto del fatto che il gusto del panino e delle patatine è cambiato.

Nel frattempo Govor ha annunciato che vorrebbe collaborare anche con i partner in Bielorussia e Kazakistan. Solo che a causa di accordi stipulati con McDonald’s, ecco che Vkusno & tochka non può aprire nuovi ristoranti in paesi in cui McDonald’s è già presente. Tuttavia se le autorità locali lo permetteranno, Vkusno & tochka è pronto a firmare accordi in qualsiasi momento.

Ricordiamo anche che le autorità russe e Govor hanno dichiarato che McDonald’s ha un’opzione che gli permetterebbe di riacquistare i suoi ristoranti in Russia entro 15 anni. Tuttavia McDonald’s non ha ancora annunciato nessuna novità in merito, anche perché se tornasse in Russia si troverebbe di fronte a un mercato in cui Vkusno & tochka è ora il principale franchise del settore.