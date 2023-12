Meghan Markle s’improvvisa stagista in una pubblicità di caffè

Dev’essere una tendenza che siamo troppo lontani dal jet set per capire – quella delle celebrità che vestono i panni più umili dei lavoratori subordinati. L’ha fatto Lana Del Rey in una Waffle House, l’ha fatto Ed Sheeran in un chiosco (e che chiosco) di hot dog; e più recentemente l’ha fatto anche Bradley Cooper vendendo panini nella Grande Mela. L’incursione di Meghan Markle nel mondo di tutti noi non è avvenuta piazzandosi dietro il bancone di un chiosco, però, ma più semplicemente vestendo i panni di una stagista alle prese con i compiti di tutti i giorni – impilare scartoffie, preparare un qualcosa di caldo ai propri superiori e restare ore e ore a mettere in ordine numeri e lettere su Microsoft Excel. Per quale motivo, chiedete voi? Beh, per una pubblicità.

Meghan Markle, professione stagista

A onore del vero è bene notare che Meghan Markle è associata a Clevr Blends – questo il nome del marchio di caffè e altri prodotti a base di latte d’avena – dall’ormai lontano 2020. Da allora la duchessa del Sussex ha fatto del suo meglio per promuovere il brand pur mantenendo un profilo relativamente basso, arrivando anche a condividere una selezione di prodotti con Oprah Winfrey.

Profilo basso, dicevamo – un po’ come quello che Meghan Markle mantiene nello spot in questione (pubblicato sul profilo Instagram del brand), a dirla tutta. La nostra protagonista appare spesso e volentieri sullo sfondo o verso le frange più periferiche dell’inquadratura, tanto che la sua presenza non viene mai direttamente annunciata. È compito dello spettatore, in altre parole, riconoscerla e fare due più due.

Fortunatamente lo spazio internettiano è abitato da alcuni dei più attenti investigatori della storia dell’umanità, che non si sono fatti sfuggire nemmeno un dettaglio. “Aspetta un attimo” si legge nei commenti “ma quella è Sua Altezza Reale?”. Una seconda utente rincara la dose: “Sempre disposta a rimboccarsi le maniche e a lavorare. Adoriamo una duchessa laboriosa”. “Il nuovo assunto merita un aumento, bonus e altri benefici” chiosa una terza utente. ” È chiaramente una Regina del multitasking”.

Situato vicino alla residenza di Montecito di Meghan Markle e del principe Harry, Clevr Blends ha come accennato ottenuto il supporto della duchessa del Sussex nel 2020; ma a onore del vero la nostra protagonista aveva già avuto modo di conoscere i loro prodotti qualche anno prima, nel 2017.

“Sono orgogliosa di investire nell’impegno di Hannah (Hanna Mendoza, CEO e co-fondatrice di Clevr Blends, ndr) nell’approvvigionamento di ingredienti etici” aveva commentato Meghan Markle “e nella creazione di un prodotto che amo e che abbia un approccio olistico al benessere”.