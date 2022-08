M&M’s lancia la propria collezione di NFT

di Luca Venturino 26 Agosto 2022

Nel corso degli ultimi mesi vi abbiamo raccontato delle numerose incursioni del mondo enogastronomico nell’universo virtuale: dalle collezioni griffate Staburcks, colosso a stelle e strisce sempre attenta alle novità del momento, alle dediche ai piatti tradizionali italiani come la Bistecca alla Fiorentina, passando infine per i più recenti annunci di Gordon Ramsay (e no, non ci riferiamo alla sua improvvisa benevolenza nei confronti della dieta vegana); l’interesse del settore in questione per il mercato degli NFT (per i non addetti ai lavori, opere digitali uniche e non replicabili da collezione o investimento sempre più utilizzate come certificati di proprietà) è pressoché innegabile; motivo per cui il più recente annuncio di M&M’s non dovrebbe affatto sorprendere.

La società in quesitone, celebre per le omonime caramelle colorate ripiene di cioccolato, ha infatti annunciato il lancio di una collezione di NFT dedicata a Bored Ape Yacht Club, uno dei più popolari progetti cripto, che ha già generato un valore complessivo di 2,4 miliardi di dollari in scambi. Al momento i prodotti disponibili, pacchetti esclusivi dai classici colori già impiegati dall’azienda per i vari tipi di caramella, sono solamente tre – ovviamente tutti in edizione limitata. All’offerta standard, infine, si aggiungono alcuni Non Fungible Token personalizzati recanti la stampa del logo dei membri del “Kingship” di Bored Ape Yacht Club.