Napoli Beer: anche gli azzurri fanno il loro ingresso nel mercato degli alcolici

di Luca Venturino 20 Luglio 2023

Quello tra una partita di calcio e una birra fresca è un legame iconico – anche se temporaneamente messo in pausa, per cause di forza maggiore, durante i Mondiali in Qatar dello scorso inverno – e non dovrebbe dunque sorprendere vedere club fare il loro debutto nel mercato degli alcolici. Il primo esempio, ve ne parlammo qualche mese fa, fu quello della Juventus Beer, primo caso nel mondo dello sport di una birra che prendeva direttamente il suo nome da una squadra. Ora Moulay Driss El Faria, imprenditore che seguì il lancio della bevanda bianconera, fa doppietta con la Napoli Beer, la prima birra ufficiale del club partenopeo.

Napoli Beer: la birra dei Campioni d’Italia

L’idea che accompagna il lancio della Napoli Beer è quello di accompagnare i tifosi azzurri attraverso i continui festeggiamenti per la vittoria dello storico terzo Scudetto, conquistato nella stagione conclusa solamente la scorsa primavera. È bene notare che non si tratta affatto del primo prodotto lanciato per celebrare il Tricolore: pensiamo al nuovo formato lanciato da Pasta Garofalo a inizio maggio (quando, a dire il vero, il Napoli ancora non aveva conquistato in maniera matematica il titolo di Campione d’Italia) o alla limited edition lanciata da Caffè Borbone.

In altre parole, nel capoluogo campano la festa Scudetto è ancora in corso. La Napoli Beer si ispira ai colori del club partenopeo, con una livrea azzurra e il logo della squadra, la N bianca in campo azzurro, circondato da un tricolore che sta a rappresentare la vittoria del campionato di Serie A. Anche la stessa confezione riporta il simbolo dello Scudetto con un tre che campeggia al centro, in prossimità del bianco.

L’idea, come accennato in apertura di articolo, è quella di unirsi ai festeggiamenti per lo Scudetto appena conquistato e presentarsi come un elemento iconico da conservare e custodire, in modo da ricordarsi del successo sportivo. Stando a quanto lasciato trapelare, la Napoli Beer sarà una birra Lager con una gradazione alcolica del 4,9% e sarà disponibile per l’acquisto sia B2C che B2B.

È bene notare, infine, che la Napoli Beer farà il suo approdo ufficiale sul mercato nazionale a partire dalla fine del mese di agosto ma che di fatto, a oggi giovedì 20 luglio, ancora non sono stati rilasciati i dettagli circa una data di lancio più precisa. Eventuali comunicazioni o informazioni aggiuntive sul prodotto verranno rese disponibili nei giorni a venire direttamente dal sito ufficiale della birra.