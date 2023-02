Oreo lancia dei biscotti dedicati all’NBA da 40 dollari, ma i fan non apprezzano

Oreo ha lanciato un'edizione limitata dedicata alle squadre che militano in NBA: i tifosi, tuttavia, non hanno digerito il prezzo.

di Luca Venturino 13 Febbraio 2023

Quaranta dollari per una dozzina di biscotti decorati con i loghi delle squadra dell’NBA. Ok, dobbiamo proprio ammetterlo – se la mettiamo in questi termini è difficile definirlo un affare. Ci stiamo riferendo alla più recente trovata di Oreo per avvicinarsi ai portafogli dei clienti a stelle e strisce: una edizione limitata di biscotti che, come accennato poche righe fa, sono decorati con il logo dei team che competono nella massima competizione di basket degli Stati Uniti. La trovata, di per sé, non è affatto male; e sarebbe semplicemente l’ennesimo capitolo di una lunga serie di collaborazioni con altri brand come Xbox, Batman e Pokémon, per dirne alcuni – innocui tentativi di strizzare l’occhio ai fan, insomma. La cosiddetta pietra dello scandalo, in questo caso, è il prezzo.

Le critiche dei fan

Quaranta dollari, come vi abbiamo già anticipato. A rendere il tutto ancora più grottesco – e quasi offensivo, a dirla tutta – è il fatto che la scatola contiene solamente dodici biscotti, mentre una confezione normale ne ha più o meno una quarantina. Insomma, il team creativo di Oreo non l’ha pensata bene, stavolta; e ora il brand si trova sotto attacco da parte dei tifosi dell’NBA che hanno preso la via dei social media per dare voce alla propria frustrazione.

“Mi sembra il peggiore affare di sempre” ha commentato su Twitter un utente evidentemente molto pragmatico. “Per quella cifra compro degli Oreo normali, li immergo nel cioccolato bianco e ci dipingo da solo il logo della mia squadra” ha aggiunto un tifoso dei Celtics. Eh sì, abbiamo dimenticato di specificarlo – i biscotti in questione non portano il classico look iconico Oreo, ma sono invece bianchi con una corona di granella sui bordi. Molto carini, davvero – ma abbastanza da valere un prezzo del genere?

“Ma certo che vorrei comprare gli Oreo con i loghi dell’NBA” ha commentato un tifoso su Twitter, evidentemente ammaliato dall’aspetto inusuale dei biscotti. “Ma per quaranta dollari a confezione? Mi spiace, ma assolutamente no“.

Per i tifosi che non sanno resistere al fascino dell’edizione limitata, tuttavia, c’è ancora una possibilità di rimpinguare le proprie finanze: a meno di un mese dal loro lancio, infatti, i biscotti dedicati ai Pokémon generarono la nascita di un vero e proprio mercato nero, con i prezzi più rari – come quello raffigurante il leggendario Mew – che venivano venduti per centinaia di migliaia di euro su Ebay. Chissà che non vedremo realizzarsi anche questa volta un fenomeno del genere?