Buone notizie per chi abita a Palermo: apre L’antica pizzeria da Michele. Si tratta del primo locale del brand ad aprire i battenti nel Sud Italia, dopo quello di Napoli, ovviamente. Ed è il secondo ad aprire dopo la fine del lockdown: il primo era stato quello di Al Khobar in Arabia Saudita.

Con il locale di Palermo, L’antica pizzeria da Michele raggiunge quota 18. Queste le città nelle quali potete trovarlo:

Napoli

Roma Flaminio

Roma Trevi

Bologna

Firenze

Verona

Milano

Palermo

Londra Baker Street

Londra Soho

Berlino

Barcellona

Los Angeles

Dubai

Al Khobar

Tokyo

Fukuoka

Yokohama

Alessandro Condurro, AD de L’antica pizzeria da Michele, ha spiegato di un sogno che si avvera: lui stesso è personalmente legato a Palermo e alla Sicilia. E’ un piacere investire al Sud in questa seconda apertura dopo il lockdown. Il locale di Al Khobar sta dando tante soddisfazioni e ci si augura che lo stesso entusiasmo venga riservato anche a Palermo.

Daniela Condurro ha ricordato che la cultura gastronomica napoletana è molto vicina a quella palermitana, sia per quanto riguarda la qualità che la scelta. I sapori decisi dei piatti palermitani si accompagnano bene con la semplicità della pizza, la quale diventa una valida alternativa per tutti quei palermitani che sono stati a Napoli e hanno amato la loro sede storica e per tutti coloro che ancora non ci sono stati.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 16 settembre, anche se non è corretto definirla così: più che un’inaugurazione sarà una effettiva apertura al pubblico, nel rispetto delle norme anti diffusione Coronavirus.