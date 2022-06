Peste suina africana, nuovo caso in Liguria: è il primo a Casella

di Manuela 24 Giugno 2022

Ancora un nuovo caso di peste suina africana, questa volta in Liguria: è stato registrato il primo caso nel comune di Casella (solamente una settimana fa, sempre in Liguria, veniva registrato il primo caso nel comune di Serra Riccò).

Si tratta ancora una volta di un cinghiale trovato positivo al virus in questione nel territorio di pertinenza del comune di Casella, in provincia di Genova. In questo modo salgono così a 154 le positività certe nel focolaio scoppiato in Piemonte e Liguria, con 57 casi in Liguria e 97 in Piemonte.

E mentre non si placano le polemiche relative all’installazione delle reti di contenimento (che appaiono un filino fragili, un colpo ben assestato di un cinghiale e potrebbe venire facilmente giù. Oltre al fatto che la loro installazione sta spaventando gli animali che fuggono di qua e di là, potenzialmente aumentando il raggio di influenza del focolaio), ecco che in città continuano le segnalazioni relative alla presenza di cinghiali. Pare che l’ultima sia relativa a una famigliola di dieci cinghiali che ha risalito tranquillamente la scalinata che porta da Albaro a via Trento.

Intanto sembra che sia finalmente pronto il testo relativo agli indennizzi da dare agli allevatori, mentre è stato anche approvato il piano inerente il rafforzamento delle misure di sicurezza negli allevamenti.