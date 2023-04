Pinzano al Tagliamento: sciame d’api aggredisce un uomo, ricoverato in gravi condizioni

Andiamo a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone: qui un uomo è stato aggredito da uno sciame d'api mentre raccoglieva asparagi. Ora si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni

di Manuela Chimera 24 Aprile 2023

È successo a Pinzano al Tagliamento, in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia-Giulia. Qui un uomo è stato aggredito da uno sciame d’api. Il pensionato è stato punto da più insetti: anche se non è andato in shock anafilattico, ecco che comunque le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori giunti sul posto ed è stato pertanto portato subito in ospedale dove è stato ricoverato in codice rosso.

Pinzano al Tagliamento: aggressione da parte di uno sciame d’api

Su alcune testate giornalistiche viene riportato che il pensionato era un apicoltore, mentre su altre viene scritto che l’uomo in realtà stava solamente raccogliendo asparagi selvatici in un prato della zona.

Solo che questi asparagi crescevano a solo una trentina di metri di distanza da una fila di alveari. Le api, per qualche motivo, si sono sentite disturbate e, inferocite, sono volate addosso all’uomo. Secondo le ricostruzioni, il pensionato ha provato ad allontanarsi dall’attacco dello sciame, ma, muovendo le braccia, è finito col cadere a terra. Le api hanno così infierito su di lui, continuando a pungerlo.

A lanciare l’allarme è stata una famiglia che abita nelle vicinanze. Notando l’accaduto, i residenti hanno subito chiamato il 112 e i soccorsi. Sul posto sono così arrivate velocemente l’ambulanza e l’automedica della Sores, solo che il personale sanitario sulle prime non è riuscito ad avvicinarsi all’uomo a causa delle api ancora molto aggressive.

Hanno dovuto aspettare l’intervento dei Vigili del Fuoco di Spilimbergo: i pompieri sono riusciti a sottrarre il pensionato alle ire dello sciame e a portarlo su una barella. L’uomo aveva viso, braccia e gambe gonfie a causa delle numerose punture. Inoltre nella pelle erano ancora conficcati i pungiglioni.

Pur non avendo manifestato sintomi di shock anafilattico, l’uomo, ancora cosciente quando è arrivata l’ambulanza, è stato comunque portato d’urgenza all’ospedale di Pordenone: qui è stato subito ricoverato in gravi condizioni.

Purtroppo ogni tanto vengono registrati attacchi all’uomo da parte di sciami d’api. Qualche tempo fa in Ghana un apicoltore di Reggio era morto a seguito dell’assalto di uno sciame d’api, mentre di recente in Texas milioni di api avevano invaso una casa, ferendo sei persone (fra cui anche i Vigili del Fuoco intervenuti per mettere in sicurezza gli abitanti dell’edificio).

Tralasciano la vicenda di quell’apicoltrice negli Stati Uniti che, per vendicarsi di uno sfratto, aveva scatenato uno sciame d’api, ecco che a Padova un paio di anni fa un bar di piazza Frutti era stato evacuato a causa della presenza di un enorme sciame d’api.